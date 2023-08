Jandira Feghali diz que Cid 'cometeu mais um crime' ao tentar vender rolex dado a Bolsonaro

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-PR) afirmou, na noite desta sexta-feira (4), que o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito de Jair Bolsonaro (PL), "cometeu mais um crime ao tentar negociar em privado um patrimônio público". A crítica faz referência ao escândalo dos "relógios cravejados de platina".

Uma troca de e-mails mostra que Cid tentou vender, por R$ 300 mil, um relógio da marca Rolex recebido em viagem oficial. As mensagem são analisadas pela CPI do Golpe, que investiga o ataque à Sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro. Jandira é membro da colegiado.

"FEIRA DO ROLO DO JAIR! Novos e-mails analisados pela CPMI dia Atos Golpistas mostram que Mauro Cid, ex-braço direito de Jair Bolsonaro, tentou vender Rolex recebido pelo inelegível em viagem. No e-mail, Cid afirma que o relógio não teria nota fiscal porque foi presente. A descrição e o valor estimado do relógio nos e-mails bate com a peça recebida com as joias da Arábia Saudita. Mais um crime, já que Cid estava tentando negociar em privado um patrimônio público!", postou a parlamentar no Twitter.

A Arábia Saudita entra no assunto porque em 30 de outubro de 2019, durante um almoço oferecido pelo rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, o então presidente Jair Bolsonaro foi “presentado” com um conjunto de joias, composto por um Rolex, um anel, uma caneta e um rosário islâmico das mãos do monarca.

Em 6 de junho de 2022, mesma data do e-mail em que Mauro Cid negocia um relógio, o Rolex recebido por Bolsonaro foi encaminhado para o gabinete da Presidência da República, segundo documentos que estão em posse da CPI. O Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência, que cuida do acervo, recebeu o relógio em 27/03/2020.

O item de luxo foi devolvido pela defesa de Bolsonaro em abril deste ano, após a Polícia Federal instaurar uma investigação para apurar outro conjunto de jóias da Arábia Saudita, avaliado em R$ 5 milhões. Esse segundo presente, no entanto, ficou Receita Federal no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), conforme revelou o jornal O Estado de S. Paulo. O ex-presidente nega qualquer irregularidade.

Os emails



Segundo o relatório da CPI, Mauro Cid trocou mensagens em inglês com Maria Farani, que assessorou o Gabinete Adjunto de Informações do gabinete pessoal de Bolsonaro até janeiro de 2023.

Maria Farani: "Olá Mauro, obrigada pelo interesse em vender o seu Rolex. Tentei falar com você por telefone mas não consegui. Pode por favor me falar se você tem o certificado de garantia original do relógio?

Maria Farani: Quanto você espera receber por essa peça? O mercado para Rolex usados está em baixa, especialmente para relógios cravejados de platina e diamante (já que o valor é tão alto). Só queria me certificar de que estamos na mesma linha antes de fazermos muita pesquisa. Espero ouvir notícias suas.

Mauro Cid: Olá ..., Nós não temos o certificado do relógio, já que foi um presente recebido em viagem oficial de negócios. O que temos é o selo verde de certificado superlativo, que acompanha o relógio. Além disso, posso certificar que o relógio nunca foi usado. Pretendo receber por volta de $ 60.000 pela peça. Agradeço o retorno rápido. Mauro Cid.