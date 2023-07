Lula e presidente paraguaio falam sobre acordo UE-Mercosul

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou sobre chegar "rápido" a um acordo entre a União Europeia e o Mercosul durante o encontro que teve nesta sexta-feira (28) com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, no Palácio da Alvorada.

"Gostei muito da reunião. Falamos do acordo entre a UE e o Mercosul e da necessidade de nos engajarmos para avançarmos rapidamente.

Também falamos sobre os paraguaios no Corinthians. Queremos trabalhar juntos durante os anos que teremos pela frente com nossos mandatos em comum", disse o mandatário nas redes sociais.

O petista é presidente temporário do bloco sul-americano até dezembro e tem falado em várias ocasiões sobre sua vontade de fechar o pacto comercial ainda neste ano, mas tem criticado uma proposta da UE sobre sanções relacionadas ao descumprimento de compromissos ambientais.

Peña, do Partido Colorado , que tomará posse como presidente do Paraguai em 15 de agosto, afirmou estar "otimista" sobre a assinatura do acordo entre os dois blocos.

"O presidente Lula, como presidente temporário do Mercosul, vai fechar as negociações de maneira bem-sucedida", declarou Peña em português para os jornalistas. (com Ansa)

PARCERIA COMERCIAL — Na América Latina, o Paraguai abriga a maior comunidade brasileira residente no exterior, que alcança mais de 245 mil brasileiros. O Brasil é o maior investidor estrangeiro direto no Paraguai (US$ 904 milhões), bem como o principal parceiro comercial do país vizinho. Em 2022, a corrente comercial entre os dois países alcançou valor recorde de US$ 7,15 bilhões – um incremento de 7,8% em relação ao ano anterior.

Os presidentes se comprometeram com a aceleração das tratativas sobre temas de interesse, como energia, segurança, comércio e investimentos, entre outros. Também foi destacada a necessidade de avançar na integração de cadeias produtivas e na infraestrutura dos transportes entre Brasil e Paraguai — incluindo hidrovias na bacia do Paraná e o corredor interoceânico. (com Ascom/Presidência)