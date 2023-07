Ex-bombeiro envolvido em assassinato de Marielle é transferido para presídio de segurança máxima

O ex-sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões Corrêa, preso nesta segunda-feira (24) na operação Élpis, em desdobramento do inquérito que apura o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, deixou a cela em que estava na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para ser transferido para a Penitenciária Federal de segurança máxima em Brasília, no Distrito Federal, nesta terça-feira (25).

O pedido de transferência para esse tipo de presídio foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro – e deferido pela 4ª Vara Criminal do Rio, na mesma decisão que definiu a prisão preventiva de Suel. Na solicitação, além da execução de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o Ministério Público cita a participação de Suel em "crimes graves e audaciosos", incluindo "organização criminosa armada para exploração de 'gatonet' em Rocha Miranda", no subúrbio do Rio.

“Pelos motivos acima expostos [...] defiro, em caráter urgente e liminar, sem prejuízo de posterior reconsideração após cumprido o contraditório, o pedido de transferência do Acusado Maxwell Simões Corrêa para estabelecimento penal federal de segurança máxima, a ser indicado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen)", diz a decisão judicial.

O avião pousou no hangar da Polícia Federal, no Aeroporto de Brasília, por volta das 17h20. A Secretaria Nacional de Políticas Penais mobilizou entre 40 e 50 homens para a operação de transferência. A ação contou com o apoio do Comando de Aviação Operacional da PF (CAOP) – e de policiais federais da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FTCCO).