CGU aponta 'distorções' de R$ 16 bilhões no Ministério da Saúde de Queiroga e Bolsonaro só em 2022

Depois de encontrar inconsistências na casa dos R$ 6 bilhões nas contas do Ministério da Cidadania durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), a Controladoria Geral da União apontou, nesta terça-feira (18), uma distorção de aproximadamente R$ 16 bilhões nas contas do Ministério da Saúde do ex-capitão do Exército. O montante agrega só o ano passado, quando a pasta era comandada pelo cardiologista Marcelo Queiroga. A informação é da coluna Paulo Cappelli, do Metrópoles.

De acordo com a reportagem, as inconsistências se concentram nas transferências fundo a fundo, controle de estoques de medicamentos, patrimônio imobilizado e outras áreas, como a dívida ativa da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Ainda segundo a apuração, as inconformidades também se referem ao pagamento de despesas, lançamentos contábeis em contas de estoques e controles patrimoniais. Ao fim do relatório, Controladoria Geral da União relaciona uma série de 21 recomendações ao Ministério da Saúde, Funasa e ANS. Entre elas, o órgão aponta a necessidade de realizar ajustes nos lançamentos nas contas de estoques e no controle de perdas.

“Considerando as distorções e as inconformidades apontadas, conclui-se que as demonstrações contábeis do Ministério da Saúde não refletem, em todos os aspectos relevantes, a real situação patrimonial, financeira e econômica da organização e que parte das transações subjacentes apresenta inconformidade com as normas aplicáveis”, anotou a CGU.