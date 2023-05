Em vitória ruralista, Câmara aprova PL do Marco Temporal, que fragiliza direitos dos indígenas

Em mais uma vitória da bancada ruralista ante a agenda ambiental do governo do presidente Lula (PT), a Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (30), o projeto de lei do Marco Temporal, que limita a demarcação de terras e fragiliza direitos dos indígenas.

O projeto foi aprovado por 283 a 155, sob críticas da Frente Parlamentar Indígena e em meio a protestos de lideranças dos povos em Brasília e de outras cidades. Apenas PT, PSOL, PCdoB e Rede votaram contra o projeto. Nenhum dos destaques colocados pelos deputados defensores dos indígenas foi aprovado.

A proposta já passou pelas comissões da Casa e agora vai ao Senado.



O governo orientou contra a aprovação do texto, "respeitando a pluralidade". O PSB, partido da base de Lula, liberou sua bancada.

O projeto foi pautado no plenário em resposta do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao anúncio do Supremo Tribunal Federal (STF) de retomada do julgamento que discute a implantação de marco temporal para demarcações de terras indígenas.

O projeto foi eleito como prioridade da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) nas últimas semanas, após a vitória no relatório da medida provisória dos ministérios - que desidratou as pastas de Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

O chamado marco temporal das terras indígenas estabelece que os povos originários só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

Os indígenas refutam a ideia e argumentam que, pela Constituição, têm direito a seus territórios originais, não limitados por uma determinada data.

Na prática, a tese permite que indígenas sejam expulsos de terras que ocupam, caso não se comprove que estavam lá antes de 1988, e não autoriza que os povos que já foram expulsos ou forçados a saírem de seus locais de origem voltem para as terras (entenda).

Derrotas consecutivas

Na segunda-feira (29) e nesta terça (30), a Frente Parlamentar Indígena tentou convencer o relator do texto, Arthur Maia (União Brasil-BA), a fazer alterações, em especial em dois artigos: um que define a política de contato a povos isolados e outro que diz que a demarcação pode ser revista em caso de "alteração dos traços culturais" da comunidade.

Maia, no entanto, não acatou essas mudanças propostas e manteve o projeto como estava no seu relatório.

Articuladores do governo também tentaram adiar a votação desta terça ao propor que seja criado um grupo entre o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo.

Dentro do governo, porém, a ideia de se criar um grupo com o Congresso e STF não é unanimidade.

Integrantes do governo dizem que o Ministério dos Povos Indígenas procurou a Secretaria de Relações Institucionais (responsável pela articulação política) para tentar convencer o Planalto de recuar do plano de criação do grupo de três Poderes.

Relatório

Conforme o projeto aprovado, o marco temporal para delimitar o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são aquelas que, na data da promulgação da Constituição — isto é, 5 de outubro de 1988 — eram:

por eles habitadas em caráter permanente;

utilizadas para suas atividades produtivas;

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar;

necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Segundo o texto, a interrupção da posse indígena ocorrida antes de outubro de 1988, independentemente da causa, inviabiliza o reconhecimento da área como tradicionalmente ocupada.

A exceção é para caso de conflito de posse no período. Neste caso, o marco temporal não seria aplicado em caso de expulsão dos indígenas. Especialistas avaliam, no entanto, que é difícil comprovar o conflito e a expulsão.