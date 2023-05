Deltan Dallagnol, deputado cassado pelo TSE, diz em entrevista que 'existe liderança do homem sobre a mulher'

Deltan Dallagnol (Podemos-PR) defendeu, nesta segunda-feira (30), que as pessoas tenham direito de ser machistas em suas redes sociais.

Durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o ex-parlamentar foi questionado pela jornalista Vera Magalhães a respeito de uma fakenews que disseminou sobre suposta proposta legislativa que, caso aprovada, censuraria trechos bíblicos nas redes sociais.

A pergunta de Vera fazia referência ao posicionamento contrário de Deltan ao PL das Fake News. Este, então, respondeu que a Bíblia diz que "existe liderança do homem sobre a mulher".

"É restringir, por exemplo, o alcance de versículos bíblicos que falam que dentro do lar existe uma liderança do homem sobre a mulher. Não importa se você concorda ou não com isso, se eu concordo ou não, o que importa é que isso está na Bíblia e que isso feriria aquela cláusula específica sobre igualdade de gênero", argumentou Dallagnol.

Consta que não existe nenhuma citação sobre "censura" ou qualquer restrição do projeto contra textos religiosos. Pelo contrário: desde a primeira versão do texto, estes tipos de conteúdos estavam fora do escopo do projeto de lei, que esclarece que as vedações não implicarão em restrições “ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à livre expressão e à manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural”.

Não menos importante, a liberdade religiosa é protegida pela Constituição Federal.

Intimação da PF

Já nesta terça-feira (30), o ex-deputado foi surpreendido por uma intimação da Polícia Federal (PF) enquanto acompanhava a sessão na Câmara. A convocação gerou incômodo ao parlamentar, que classificou a ação como "mais um abuso".

"No mesmo dia em que protocolo esta defesa, recebo uma notificação, sem saber se serei ouvido como acusado ou como testemunha. Só sei que serei ouvido por tribunais superiores, trata-se de mais um abuso", afirmou.

De acordo com ele, o documento não teria relação com o processo em andamento na Casa - a corregedoria deve analisar decisão do TSE sobre a cassação do mandato do parlamentar, que apresentou sua defesa no começo da noite. A jornalistas, Deltan teria alegado sofrer "perseguição policial"

Ainda nesta terça-feira, o parlamentar apresentou sua defesa à Corregedoria da Câmara no processo envolvendo a cassação de seu mandato de deputado federal. Ele pediu ao colegiado, no documento protocolado, que a destituição seja avaliada apenas depois de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso.