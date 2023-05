Lula parabeniza Erdogan por reeleição na Turquia e oferece Brasil como aliado na luta pela paz mundial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o presidente reeleito da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que garantiu neste domingo mais um mandato de cinco anos à frente do país. O islamita está no cargo máximo da Turquia desde 2003 - incluindo o período que ele também atuou como primeiro-ministro.

Lula desejou um "bom mandato" para Erdogan e disse que o presidente turco pode contar com a cooperação do Brasil em prol da paz e do combate à miséria no mundo.

"Desejo um bom mandato, de muito trabalho para o melhor do povo turco. E conte com a parceria do Brasil na cooperação global pela paz e no combate à pobreza e desenvolvimento do mundo", escreveu Lula nas redes sociais.

Com 99,66% das urnas apuradas, Erdogan vencia por 52,13% dos votos, contra 47,87% de seu adversário, Kemal Kilicdaroglu. O integrante do Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP, islâmico conservador), que está no poder há 20 anos, terá até 2028 para comandar o país europeu/asiático.

Rússia

Outros líderes mundiais também parabenizaram Erdogan. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a vitória da sua contraparte turca é uma evidência de que o povo do país aprecia o trabalho altruísta de Erdogan. Putin apoiava Erdogan.

"A vitória eleitoral foi um resultado natural de seu trabalho altruísta como chefe da República da Turquia, uma clara evidência do apoio do povo turco aos seus esforços para fortalecer a soberania do estado e conduzir uma política externa independente", disse Putin em uma mensagem a Erdogan, informou o Kremlin. "Agradecemos muito a sua contribuição pessoal para o fortalecimento das relações amigáveis russo-turcas e cooperação mutuamente benéfica em várias áreas", disse Putin.