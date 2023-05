CPMI dos Atos Golpistas tem presidente indicado por Lira e relatora alinhada a Dino

Foi instalada, nesta quinta-feira (25), no Congresso, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que visa investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A presidência ficou com o deputado Arthur Maia (União-MA), representante do "Centrão" e bom amigo do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), enquanto a relatoria ficou a cargo da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que por sua vez é grande amiga do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).

Já a vice-presidência foi entregue para o senador Cid Gomes (PDT), irmão do ex-presidenciável Ciro Gomes, como parte do acordo definido minutos antes da primeira reunião.

No acordo inicial, o nome do senador bolsonarista e ultraconservador Magno Malta (PL-ES) foi indicado para o posto de segundo vice-presidente da CPMI. A indicação, porém, foi barrada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que presidiu a reunião antes da votação por ser o parlamentar mais velho do grupo;

A alegação foi de que o cargo não existe na CPMI. O pedido para retirada de Malta do posto foi feito por Esperidião Amin (PP-SC). O impasse foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

A "quebra" do acordo gerou intensa confusão entre opositores do governo federal e travou a votação prevista para o início da sessão em algumas horas.

"Tentativa de golpe"

Logo depois de ter sido escolhida para a relatoria do colegiado, Eliziane Gama afirmou que os atos foram uma "tentativa de golpe".

“Houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram o golpe. E um fato é claro: todos nós aqui somos contra aquilo que aconteceu, independentemente daquilo que é base ou oposição”, disse.

Eliziane afirmou ainda que o 8 de Janeiro tece os "atos mais terríveis" da história brasileira "desde sempre".

"Nem nos momentos mais terríveis do Brasil, como na ditadura, nós acompanhamos e vimos o que nós presenciamos aqui no 8 de Janeiro", completou.

Autor do pedido de criação da CPI, o deputado André Fernandes (PL-CE) criticou a fala de Eliziane.

"Quando a relatora aqui diz que ‘houve uma tentativa de golpe’ até parece que já se concluiu a CPMI, já tem relatório e nem precisa mais da presença. Porque a gente precisa investigar, ela parece que já investigou. Mas, para tranquilizar o coração do povo brasileiro: é um voto, o relator é um voto", respondeu.

E o Bolsonaro?

Questionada se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será convocado para depor, a senadora desconversou:

"Se o ex-presidente Jair Bolsonaro será convocado ou não é um debate que poderá ocorrer ao longo do processo, acho que antecipar agora quem será convocado é temerário. Estamos em uma primeira fase do processo e nessa fase da investigação, a gente precisa demarcar o ponto fundamental que é a busca dos autores intelectuais e financiadores", concluiu.

A senadora agora fica responsável por apresentar um plano de trabalho para a comissão, que foi instalada nesta quinta-feira 25. O grupo é composto por 32 integrantes, 16 senadores e 16 deputados, e vai atuar por até seis meses.