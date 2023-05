Moraes cassa decisão que reconheceu vínculo de emprego entre motorista e app de transporte

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou decisão que reconhecia vínculo de emprego entre um motorista de aplicativo com a plataforma "Cabify Agência de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda".

Em vez disso, determinou que o caso seja analisado pela Justiça comum, e não do Trabalho.

Segundo informações do STF, Moraes derrubou uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região. Na decisão, o ministro destacou precedentes da Corte que reconhecem a legitimidade de outras formas de relação de trabalho que não a regida pela CLT.

"Verifica-se, assim, a posição reiterada da Corte no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego."

A decisão foi proferida em reclamação apresentada pela Cabify - que encerrou suas atividades no Brasil.

A empresa afirmou no processo que o trabalho realizado por meio de sua plataforma tecnológica não deve ser enquadrado nos critérios definidos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pois o motorista pode decidir quando e se prestará serviço de transporte para os usuários cadastrados.

Também argumentou que não há exigência mínima de trabalho, de faturamento ou de número de viagens nem fiscalização ou punição pela decisão do motorista.

O ministro também entendeu que o TRT ignorou decisões anteriores da Corte que permitem outros tipos de contratos distintos da estrutura tradicional da relação de emprego.

Para ele, a relação estabelecida entre o motorista de aplicativo e a plataforma se assemelha com a situação do transportador autônomo, que tem relação de natureza comercial.

Ao decidir, o ministro Alexandre de Moraes concordou que a decisão teria desconsiderado as conclusões do Supremo nos processos citados.

Segundo o jornal Valor Econômico, existem mais de cem projetos de lei no Congresso para a criação de regras para o trabalho por meio de aplicativos, sendo que 24 destes tratam da natureza jurídica da relação.