Após perder eleições, Bolsonaro enviou 75% do seu dinheiro declarado, R$ 675 mil, para os EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) abriu uma conta no BB Americas, filial do Banco do Brasil nos Estados Unidos, em dezembro de 2022, após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e enviou para lá 75% de todo o dinheiro em conta que ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao registrar sua candidatura à reeleição.

Dos R$ 907 mil em dinheiro depositado em dois bancos, valor este que Bolsonaro declarou ao TSE, o ex-capitão transferiu R$ 675 mil para o exterior. Segundo seus advogados, ele enviou US$ 135 mil.

Ex-ministro de Comunicações e advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten afirmou que a transferência foi legal, eletrônica, via Banco Central, e que foi motivada porque Bolsonaro não confia na condução da economia feita pelo governo de Lula.

Fraude das vacinas

A conta nos EUA foi descoberta pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre as fraudes em cartões de vacina de Bolsonaro, sua família e assessores mais próximos, como o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid.

Cid, aliás, é suspeito de coordenar toda a operação. Ele está prese desde 3 de maio.

Em depoimento à Polícia Federal na última sexta-feira (20), Gabriela Cid, esposa de Mauro Cid, confirmou que usou o cartão de vacinação com dados falsos para entrar nos EUA.

Neste sábado (20), o site UOL revelou que além de Cabeceiras (GO) e Duque de Caxias (RJ), Mauro Cid teria utilizado, também, o município de Campos de Goytacazes (RJ) para produzir registros falsos de vacinas para Bolsonaro, sua família e assessores.

Campos de Goytacazes é comandada por aliados de Bolsonaro. O prefeito do município é Wladimir Garotinho (PSD-RJ), filho de Anthony e Rosinha Garotinho, e irmão da deputada federal Clarissa Garotinho.