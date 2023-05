Lava Jato: após ser cassado, Deltan Dallagnol é convocado para depor sobre as declarações de Tacla Duran

O deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos) foi convocado pelo novo juiz da Lava Jato, Eduardo Appio, para prestar depoimento na condição de testemunha sobre as declarações do advogado Rodrigo Tacla Duran, réu por lavagem de dinheiro para a empreiteira Odebrecht em processo da força-tarefa. A oitiva foi marcada para 19 de junho, daqui a um mês.

Na pauta da audiência estará a proximidade entre Deltan e o procurador Walter José Mathias Junior, responsável pelos casos ligados a Duran.

Dallagnol será ouvido na condição de testemunha por ter sido citado por Tacla Duran em uma acusação de suspeição que o réu fez contra Walte. Tacla Duran alega que Mathias Júnior não pode atuar no caso dele por ter proximidade com Dallagnol, que foi procurador da força-tarefa em Curitiba.

“Ainda que RODRIGO TACLA DURAN faça referência direta à audiência realizada neste Juízo Federal, durante a qual o Exmo. Sr Procurador da República reconheceu vínculos de convivência pessoal do ex Procurador DELTAN DALLAGNOL, considero que a prova produzida até o momento deve ser complementada pela oitiva da testemunha referida, a qual deve esclarecer se mantém vínculo de amizade pessoal e íntima com o Exmo. Sr. Procurador da República requerido", diz o despacho de Appio.

O magistrado da Lava Jato determinou que o depoimento seja presencial, diante do “fato notório que a referida testemunha não mais ostenta prerrogativa de foro ou os privilégios legais inerentes ao mandato de Deputado Federal”.

Entenda o caso

No final de março, Tacla Duran afirmou em depoimento a Eduardo Appio ter sido alvo de um “bullying processual” no âmbito da Lava Jato. Ele também declarou ter sido vítima de uma suposta tentativa de extorsão e citou Deltan e o ex-juiz Sergio Moro, hoje senador pelo União Brasil do Paraná.

Em nota divulgada após o depoimento do advogado, a assessoria de Moro sustentou que seu cliente é alvo de “calúnias” e não teme “qualquer investigação”. Deltan, por sua vez, se referiu a Appio como “juiz lulista e midiático, que nem disfarça a tentativa de retaliar contra quem, ao contrário dele, lutou contra a corrupção”.