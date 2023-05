Lula incorpora programa de saúde bucal ao SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta segunda-feira (8), em Brasília, a lei que inclui a Política Nacional de Saúde Bucal na Lei Orgânica da Saúde.

Na prática, a medida recria o programa Brasil Sorridente, lançado pelo próprio Lula em 2004 e desidratado nos últimos anos, especialmente durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Agora, o acesso a atendimento odontológico através do Sistema Único de Saúde (SUS) se torna obrigatório e a saúde bucal passa a ser um direito de todos os brasileiros, garantido por lei.

A legislação, aprovada pelo Congresso em novembro de 2022, estabelece ainda que governos municipais e estaduais, além do Governo Federal, devem manter orçamento para esse tipo de atendimento.

"O Brasil Sorridente é uma coisa extraordinária porque recupera não o sorriso, mas a dignidade do ser humano, o orgulho do ser humano. Nossa cabeça funciona de acordo com o chão que os pés pisam. Não é fácil as pessoas se preocuparem com os problemas dos mais pobres. Uma coisa que me incomodava quando eu viajava o Brasil era ver um jovem de 16 anos que já não conseguia mais sorrir de vergonha”, disse o presidente.

A nova versão do Brasil Sorridente prevê investimentos públicos de cerca de R$ 136,9 milhões para contratação de 3.685 novas equipes de saúde bucal, que atuarão em todos os estados do país e no Distrito Federal, com foco em locais onde há vazios assistenciais.

Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 10 milhões de pessoas que não tinham acesso a serviços públicos de saúde bucal passarão a ser atendidas, totalizando 111,6 milhões de brasileiros cobertos.

Pelo menos 85 municípios terão equipes da área pela primeira vez - são 805 no total. Com isso, serão mais de 33 mil equipes ativas. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a meta é chegar a 100 mil ainda neste mandato presidencial.

Os serviços são oferecidos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Unidades Odontológicas Móveis (UOM), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e hospitais.

Além dos atendimentos das equipes, o programa prevê atenção a questões como qualidade dos alimentos e da água, que têm influência direta na saúde bucal. Além disso, Lula disse que fez questão de garantir que haja visitas de dentistas a instituições de ensino para orientar crianças em idade escolar.