Ministra Marina Silva é internada com Covid-19, em São Paulo

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi internada, na manhã deste sábado (6), no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, com quadro positivo de Covid-19. Em boletim médico, o hospital afirma que a condição clínica da ministra é estável.

O InCor também informou que trata-se de uma infecção respiratória por coronavírus, com quadro pulmonar simples e sem pneumonia viral.

"A paciente permanece em observação sob cuidados do cardiologista Dr. Sérgio Timerman, da infectologista Dra. Tania Strabelli, e do Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Prof. Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho", destaca o InCor, em nota.

Por meio do Twitter, a política afirmou que está com sintomas sob controle e recebe atendimento médico adequado na capital paulista. Marina foi encaminhada ao hospital para fazer exames por orientação médica, mas o quadro não é grave.

"A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem sintomas, recomenda-se realizar teste Covid-19", pediu Marina Silva.