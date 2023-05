Moraes veta transferência de Torres a hospital penitenciário e proíbe Flávio Bolsonaro de visitá-lo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu a recomendação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap-DF) e resolveu manter, esta sexta-feira (5), o ex-ministro da Justiça Anderson Torres preso no 19º batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal.

Segundo Moraes, na decisão, "não se faz necessária a transferência para o hospital penitenciário, conforme relatório médico e concordância da defesa". Na terça-feira (5), a Polícia Militar do DF informou à Corte que a prisão, localizada no Guará, tem atendido de "maneira adequada".

Na mesma decisão, o ministro também autorizou a visita de 38 senadores a Torres, incluindo bolsonaristas de primeira-linha como Damares Alves (PL-DF), mas negou a entrada de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Marcos do Val (PL-ES) porque os dois fazem parte da lista de investigados em inquéritos no STF.

“As condutas de Marcos do Val são objeto de investigação nesse próprio procedimento e as condutas de Flávio Bolsonaro são investigadas nos autos do INQ 4.828/DF”, escreveu o ministro.

Na sentença, Moraes informou que as visitas deverão ser realizadas sem acompanhantes e em grupos de, no máximo, cinco pessoas. A entrada de celulares será proibida, assim como a entrega de qualquer mensagem ao ex-secretário.

Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro por suspeita de conivência ou omissão diante dos Atos Golpistas de 8 de janeiro, quando vândalos depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.