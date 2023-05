Ministro da Defesa defende que militares devem encerrar carreira antes de ingressar na política

O ministro da Defesa, José Múcio, participou de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, nesta quinta-feira (4), e defendeu que militares que desejam ingressar na política devem, antes, encerrar suas carreiras nas Forças Armadas.

Segundo o ministro, o envolvimento de militares no mundo político prejudica a disciplina e a hierarquia na instituição, valores que ele considera fundamentais. Múcio revelou que governo vai apresentar um projeto que visa separar a carreira militar da atividade política, respeitando ambas as atividades.

"Qualquer militar que se dispuser a entrar na política, com sucesso ou insucesso, ele não poderia voltar às Forças Armadas. Isso porque a experiência diz: aqueles que não têm sucesso na política voltam para se preparar para o novo pleito, com proselitismo político. Aí criam grupos políticos e começam a fazer campanha dentro das próprias forças, prejudicando a blindagem de dois vetores importantíssimo nas Forças Armadas, que são disciplina e hierarquia”, disse.

José Múcio também elogiou as mudanças que, segundo ele, vêm ocorrendo no meio militar, no sentido de afastar as Forças do bolsonarismo. Ele afirmou que os militares têm sido "louváveis". Durante a audiência, o ministro destacou que não houve manifestação de militares nas redes sociais ou na imprensa, o que demonstra que as Forças Armadas estão desempenhando o papel que a sociedade brasileira deseja.

“Não vamos discutir os episódios, mas não houve uma manifestação sequer de ninguém das Forças Armadas. Os senhores senadores e os presentes aqui há muitos meses não veem uma nota no jornal; uma nota nas redes sociais; uma nota de desagravo; ou uma nota de protesto. Acho que as Forças Armadas desempenham hoje o papel que a sociedade brasileira deseja”, disse.