Vídeo: Em reunião do 'Conselhão', Lula volta a criticar presidente do Banco Central

Durante a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o líder do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela taxa Selic.

Na noite dessa quarta-feira (3), o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75%, pela sexta vez consecutiva.

"Todo mundo tem cuidado, ninguém fala de juros como se um homem sozinho (Campos Neto) pudesse saber mais que 215 milhões" de habitantes do país, criticou Lula.

"Roberto Campos eu não concordo com você não", acrescentou Lula durante o encontro com empresários e representantes da sociedade civil no Palácio Itamaraty nesta quinta-feira (4).

O presidente tem questionado reiteradamente Campos pela taxa Selic. Por sua vez, o vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que "não é possível ter Selic em 13,75%, maior juros do mundo".

Ontem, o Banco Central advertiu em um comunicado que a Selic pode voltar a subir na próxima reunião do Comitê em junho se a inflação estiver fora de controle. (com Ansa)