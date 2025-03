Publicado em 05/03/2025 às 21:11

Alterado em 05/03/2025 às 21:11

'A verdadeira liderança

ainda é possível hoje?'

H. Kissinger (2022)



União Europeia fez enorme aposta com a queda do Muro de Berlim, imaginando que chegara hora do soft power.

Contra força de atração europeia, Rússia respondeu seguidamente com políticas de força, buscando desestabilizar lideranças pró-Ocidente.

"Há algo nos acontecimentos da história que torce seu curso em direção jamais pretendida" (H. Butterfield, 1944).

A visão linear da história reaparece hoje na figura daqueles que julgam poder modelar forças que ditem caminho à própria ordem mundial.

Trump e Putin, em síntese, querem um mundo que esteja de acordo com suas preferências econômicas e políticas.

O mundo democrático depende essencialmente de mecanismos para conciliar as diferenças e atingir um consenso, precário quase sempre.

Autocracias chinesa e russa fazem funcionar uma certa abertura econômica com a supressão de atividade política.

Como falar, substancialmente, na existência de comunidade internacional, se hoje grandes potências não mantêm entendimento comum?

Estudiosos estão sempre fazendo descobertas, e enunciando caminhos que abrem caminhos a novas investigações.

O apoio à democracia tem relevância estratégica, no momento em que autocracias pretendem criar realmente uma forma de legitimidade.

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos