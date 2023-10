O perigo inerente

à nova realidade

Karl Jaspers





Mundo que caminha a passos medidos, por ajustes sucessivos, existe o espaço para um papel social às religiões?



Respeitando distinção entre religioso e político, reveste-se de importância que religiões não sirvam para avalizar interesses nacionalistas, uma tendência em alta.



Em modalidades diversas, as religiões podem constituir espaços de liberdade contra a ameaça dos autoritarismos.



Tarefa que religiões instituem contra particularismos que renascem, princípios esquecidos e valores desprezados, narrativa gerada e defendida a qualquer preço.



Concílio Vaticano II afirmou que cada grande religião é portadora de "valores espirituais, morais e socioculturais".



As grandes religiões podem assim contribuir para a obra da paz e para a prática esclarecida da tolerância, quando aceitam abertura a alteridade desconcertante.



Muitos não se deram conta das mudanças que afetaram profundamente as religiões, em presença do racionalismo.



Sociedade fragmentada e plural, o racionalismo não se apercebeu de que atravessa temível crise de credibilidade, longe de ser alternativa cultural às religiões.



À medida que ele se apresenta como o único árbitro do verdadeiro e do falso, do belo e do feio, do bem e do mal.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)