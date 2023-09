'Estamos retomando

a participação ativa'

Tim Brown (2009)





Sistemas participativos importam, tanto no sentido de riscos assumidos, quanto no sentido de decisões tomadas.



Examinar com o grupo meios para que principais recursos - sobretudo humanos - sejam protegidos, acentuados, conservados é a tarefa mais importante atualmente.



Empresas experimentam a gestão participativa, mas poucas a empregam de forma contínua em toda organização.



Por que isso acontece? Gestão participativa precisa de confiança no grupo, exige boa dose de tempo e paciência, desenvolvida no processo de capacitação do grupo.



Os melhores gerentes tentam corrigir as situações, não as pessoas, mediante realização de mudanças estruturais.



Mais virtualmente do que com estruturas fixas, mais com grupos-tarefa do que com equipes permanentes? Uma questão nevrálgica, sobretudo nesse pós-pandemia.



Nas empresas, de uma forma geral, as relações - vínculos entre as pessoas - são bastante reais e têm vida própria.



Quando bom e ruim são definidos conforme conveniências dominantes do momento, a razão torna-se puramente instrumental, esvazia de sentido relações humanas.



Uma maior capacidade de compreensão do grupo, longe dessas conveniências, promove acordos do pensar junto.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)