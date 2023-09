Setembro de 2023: a reconstrução?

Sair ileso de agostos no Brasil, já é em si uma bênção. Minha geração entrava na adolescência quando o 24 de agosto de 1954 amanheceu no Palácio do Catete no Rio de Janeiro e nos fez conhecer as amargas realidades do jogo político brasileiro. Depois, vieram os idos de março e, mais recentemente, os 7 de setembro conspiratórios a nos fazer temer o calendário inteiro, desde o 8 de janeiro.



Mas, este setembro de 2023 parece inaugurar um novo Brasil. Os índices econômicos são mais do que alentadores e, aos poucos, retomamos nossa confiança de que podemos ainda fazer deste país uma referência positiva neste desafiador século 21.



Poucos dentre nós sabem que tradicionalmente setembro é uma espécie de terça-feira gorda da Diplomacia brasileira, quando o presidente do Brasil inaugura o debate-geral das Nações-Unidas.

Não é pouca coisa. Após o discurso inaugural do Brasil, sempre discursa o presidente dos Estados Unidos da América. Por razões de segurança, o presidente dos Estados Unidos permanece numa pequena sala atrás da Tribuna de onde fala o presidente brasileiro. O protocolo e a segurança, rígidos e eficientes, garantem uma assistência privilegiada para o discurso brasileiro, acompanhado pela imprensa internacional e, no plenário da ONU, por chefes de Estado e de governo.



Esta tradição de o Brasil abrir o debate-geral na ONU além de ser altamente invejada, tem origem numa suposta compensação oferecida pelos países vencedores da Segunda-Guerra Mundial por o Brasil não ter sido um dos países membro-permanente do Conselho de Segurança. De qualquer forma, é uma tradição que a diplomacia brasileira, sempre com discrição e habilidade soube conservar até hoje.



É forte expressão do "soft-power" brasileiro, pois permite ao presidente do Brasil destacar os pontos principais da agenda, analisar o clima internacional e sugerir propostas e medidas que serão pelo menos ouvidas e anotadas.



Há discursos que ficaram famosos e marcaram época na história da Diplomacia brasileira que foram inicialmente pronunciados na abertura da Assembléia-Geral das Nações Unidas. Alguns deles, lidos por Chanceleres, primeiros chefes de minha geração a entrar no Itamaraty. Não cito nomes para não ferir a modéstia de muitos de meus colegas, hoje a cuidar de seus jardins.



Vejo neste ano de 2023, algumas semelhanças com 1963, ano que marcou uma franca aceleração das relações internacionais dando início ao término do colonialismo de um lado, das reivindicações de mudança do relacionamento Norte-Sul - na esteira dos estudos seminais do argentino Raul Prebisch e do brasileiro Celso Furtado - e na aceleração do desarmamento nuclear e mais recentemente, com a queda do muro de Berlim, o prematuro anúncio do "fim da história".



Em 2023, nos vemos diante de um panorama desafiador. O neoliberalismo e a globalização assimétrica trouxeram de volta nos Estados Unidos da América o recrudescimento de um protecionismo que mal esconde o renascimento de nostalgia mítica de um passado idealizado em que se superpõem ameaças à própria Democracia.



O presidente do Brasil que ocupará a Tribuna das Nações Unidas na segunda semana de Setembro não é um “esquenta auditório” para Biden de não poucos problemas na sociedade americana. Longe disto.

Nosso presidente, como presidente do G-20, trará a reunião de novembro das 20 maiores economias do Mundo para a cidade do Rio de Janeiro, sempre um bom augúrio. Cidade, apesar de tudo que lhe fazemos, absurdamente linda e acolhedora. Além de presidente do G-20, Lula ocupará em breve a liderança dos BRICS, entidade que parece entrar nas negociações internacionais com o peso de seu PIB coletivo. Aliás, o presidente já deixou bem claro em reuniões internacionais que a proteção ao meio ambiente e as reformas climáticas não devem ser a nova forma de colonialismo ou de protecionismo. E foi o primeiro a tocar o dedo na ferida da tecnologia como resgate humanitário. Sua sugestão de que a Fiocruz entre em cooperação técnica com os países africanos deveria ser um exemplo a ser expandido entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. As Pandemias passadas, presentes e futuras impõem uma revisão inteligente dos mecanismos de acesso a medicamentos e insumos de vacinas num jogo de “ganha-ganha”, difícil, mas não impossível.



Diante de tantos temas e de tantas oportunidades para reconstruir um mundo melhor chego a sentir inveja de meus colegas no Itamaraty que se vão dedicar a este desafio.



Esta geração que hoje responde pelos destinos da Política Externa Brasileira me tranquiliza. Muitos deles conheci de perto em Genebra ou na ONU, tive o prazer de participar da Banca que examinou muitas de suas defesas de trabalhos no Curso de Altos Estudos do Itamaraty. Alguns deles, participarão dos múltiplos rascunhos do discurso que chegará às mãos do presidente para as opções políticas finais.

Não os cito nominalmente, porque não quero ferir-lhes a modéstia e correr o risco de que um ou outro se distraia e acabe sangrando o dedo nos espinhos das rosas de seus jardins.



*Embaixador aposentado