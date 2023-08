Ascensão e queda dos extremos

Passou pelo Brasil o celebrado autor do best-seller “Como as Democracias morrem”, Steven Levitsky. Achei sua entrevista - conduzida com competência por Marcelo Lins - aquém do impacto causado por seu livro sobre a crise das Democracias. Divulgar seu novo livro, ainda não lançado no Brasil, “Tirania da Minoria", co-escrito com Daniel Ziblatt, era na realidade o principal objetivo de sua viagem ao Brasil.



Talvez a leitura do livro me leve a uma mudança de percepção, mas confesso que o teor da entrevista decepcionou-me. Centrado na análise do sistema político americano, o trabalho de Levitsky procura justificar o aparecimento de Trump e sua mais do que nociva influência política nos Estados Unidos da América a um fenômeno que me parece longe de retratar a realidade daquele país.



Com efeito, argumenta Levitsky que o ponto a ressaltar diante do fenômeno Trump e seu domínio do Partido Republicano seria a perda do poder político pela elite branca e o ingresso de minorias no mosaico do governo americano.



À primeira vista, o argumento é tentador e nos lembra dos movimentos de supremacia branca ostensivamente visíveis nas lamentáveis arruaças por ocasião da invasão do Capitólio que todos presenciamos pela televisão, com pasmo e pavor.



Mas, uma reflexão mais detida nos faz recordar que pelo menos desde os anos 60 do século passado, a alternância entre os Partidos Republicano e Democrata nos Estados Unidos, embora deixasse sempre uma marca elitista quando os Republicanos, principalmente com Reagan, defendiam muito mais o “business” que a integração social, seria um exagero afirmar que a supremacia branca fosse uma preocupação manifesta por presidentes Democratas ou Republicanos. E Obama não discrepa do figurino Democrata, sobretudo por sua insistência no seguro-saúde universal. A utilização do componente racial foi artificial e descaradamente trazida por Trump.



Já a ascensão de minorias raciais nos governos estaduais ou federal me parece ter múltiplas causas dentre as quais, principalmente no caso da raça negra, a Guerra do Vietnam e seu impacto na luta pela igualdade racial.



Sempre ressaltando que não li o livro, parece-me que os movimentos regressivos tanto sociais quanto econômicos que surgem em diferentes países tendem a valorizar uma nostálgica e mítica idealização do passado com impacto em programas ou, melhor dito, em “marketing” político como o “ Make American Great Again”, certamente o mais difundido.



Aliás, hoje, se atribui o reacionarismo social e politico à chamada direita populista, cujo extremismo tem levado a uma ameaça crescente à Democracia. Mais uma vez, o exemplo que ressalta é o de Trump e sua constelação de falcatruas dignas de um mafioso. E não uso a palavra mafioso como metáfora porque os procuradores que buscam conduzir aos tribunais o ex-presidente muito se beneficiam das leis que ajudaram a destruir inúmeros conluios nitidamente criminosos, transpostos para o cenário político.



Uma boa safra de livros recentes sobre o desarranjo econômico,insinua a existência de um cisma de natureza bipolar: há os que condenam o neoliberalismo e o globalismo que levaram ao empobrecimento - o Brasil, por exemplo, perdeu grande parte de seu parque industrial - e há os que centralizam suas críticas às grandes corporações transnacionais e suas abusivas políticas de emprego e monopólio.

Seja como for, a cada dia me parece mais óbvio que a velha divisão entre esquerda e direita e seus respectivos extremos não mais retratam a realidade em que vivemos e se tornam conceitos que mais confundem do que esclarecem.



Hoje, estou convencido de que o instrumento macroeconômico que deveria nortear nossos planos e programas no Brasil se encontra nos capítulos pertinentes da Constituição de 1988. Neles estão inscritos os objetivos nacionais de nos transformar numa sociedade mais justa economicamente e ancorada socialmente no Estado Democrático de Direito.



Muito do que estamos vendo e vivendo nos dias que correm tem origem num mimetismo pavloviano trumpista recheado de seus meneios mafiosos e francamente autocráticos, felizmente expostos à análise judicial impositiva e inerente a todo regime democrático.



A visada de Levistky, pelo menos no caso do Brasil, terá pouco a ajudar diante das análises que nossos cientistas políticos, em livros que analisam o período 2013-2022, muito iluminam. Em particular, ao contrário do que o autor considera de forma negativa nos Estados Unidos, no Brasil a ascensão politica de minorias só contribuiria para um desenvolvimento mais harmônico de nossa sociedade, marcada por um segregacionismo racial que não ousa dizer seu nome.



Certamente, há que se promover, como vem insistindo Lula, uma reconfiguração da governança mundial, eivada de cicatrizes trazidas pela folia do neoliberalismo e do Consenso de Washington. Embora muito se fale de um novo horizonte, em que se privilegie o meio-ambiente e as mudanças climáticas, basta dar uma olhadela superficial nas propostas europeias para o acordo Mercosul-União Europeia para se constatar que as tendências protecionistas renascem vestidas como donzelas pudicas.

Algumas, porém, sequer camuflam os espessos bigodes.



*Embaixador aposentado