'Manter aparências pode

tornar-se insuportável'

Anthony Giddens





No caminho da busca de maioria no Congresso, o governo avança com dificuldade na construção do enredo.



Da mesma forma que o público que assiste a um filme não pode mudar o desenrolar da história, cidadãos não podem alterar o enredo.



Na história recente, os processos políticos não ocasionaram melhor alocação de meios, ou maior estabilidade.



Pôr no mesmo plano as regras decorrentes dos processos políticos e aquelas resultantes da ação conjunta das empresas é plausível?



Estabilidade de um processo não depende mais das instituições, mas do modo como mudanças são difundidas.



Difusão do poder entre várias instâncias pode, efetivamente, conduzir a mudanças significativas nos processos governamentais hoje.



A democracia proporciona, objetivamente, o espaço político no qual as minorias podem se explicar à maioria.



Nas parcerias público-privadas, a troca de bens e serviços oferece solução para inúmeras equações simultâneas nos atuais negócios.



Encontramos resposta a nossos problemas em coisas que servem para sustentar formas consensuais em política.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)