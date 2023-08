O brasileiro vive entre o espanto e a esperança. Já foi pior: vivemos, faz pouco, uma das quadras mais abjetas de nossa história, em que o futuro se anunciava descaradamente autoritário, segregacionista e ameaçava não só a sobrevivência do regime democrático, mas também a preservação dos mais comezinhos princípios civilizatórios e as mais elementares regras da convivência ética.



Desta fase, saímos. Hoje, somos espectadores da mais completa e nefasta incursão do amadorismo no trato da coisa pública, em que moralismos de fachada escondem uma avidez de enriquecimento rápido e ilícito. As últimas investigações da Polícia Federal nos levam ao espanto do assalto mafioso aos bens materiais e sobretudo aos pilares básicos da ética governamental em que instituições criadas para a defesa do patrimônio nacional se viam ameaçadas por uma sanha destrutiva de pulsões anárquicas.



Forçoso reconhecer fenômenos parecidos e até mais ferozes nos Estados Unidos da América, cuja Democracia sempre nos serviu de referência. Lá também, como aqui, a justiça vai desfolhando uma série absurda de atos abusivos de um ex-presidente da República que almeja voltar ao Poder, catástrofe política que, se de fato ocorrer, colocará em risco a Democracia Ocidental e poderá deslanchar o toque das trombetas do Apocalipse.



Pessoalmente, não creio que este cenário desolador venha a transformar este nosso Século 21 numa nova idade das trevas, porque constato, principalmente aqui no Brasil, uma crescente virada civilizacional a cada dia mais evidente a se sobrepor à insânia política. Há sinais óbvios no governo e mais do que evidentes na multiplicação de entidades sociais a defender a retomada do debate sadio em busca de nosso destino como nação formada por uma reconhecida mistura de imigrantes desde os primeiros dias de nossa colonização. (deixo para outra ocasião nosso relacionamento com os povos originais)

Hoje é indiscutível estarmos mais conscientes de nossos problemas sociais e compreendemos de forma mais genuína que só a formação de uma sociedade menos injusta poderá nos livrar do quase parasitismo em que mergulhamos na exacerbação de um capitalismo predador, como o que nos foi proposto a partir dos anos 70 do século 20, com a chegada ao poder da ideologia desagregadora a que chamamos neoliberalismo.



Ainda que possamos fazer reparos aqui e ali na apresentação dos programas de governo, não há dúvidas de que, para início de conversa, hoje já contamos com uma coluna vertebral tanto na política econômica quanto na política social em que os fundamentos da Constituição de 1988 se tornam óbvios marcadores referenciais.



A recente reunião em Belém dos chefes de Estado dos países amazônicos é exemplo do salto importante na política de meio-ambiente. E Lula ainda teve a ideia de reunir também os chefes de Estado dos países com as maiores florestas do Planeta. Que eu saiba, iniciativa inédita.



As reiteradas advertências de Lula aos países desenvolvidos de que os compromissos de contribuírem para o financiamento de uma Amazônia ecologicamente sadia devem efetivamente abandonar a retórica vazia e se tornarem efetivos e previsíveis foram corajosas e necessárias. A liderança nem sempre é lisonjeira. Nem sempre é obsequiosa.



Parece óbvio que o presidente recorda ser intolerável transpor para as questões climáticas e de meio ambiente os mesmos mecanismos usados durante décadas pelos países economicamente avançados de propor aos países em desenvolvimento o surrado mantra do “faça o que eu digo e não faça o que eu faço”. Nesta, não poderemos cair de novo.



E aqui intervém um novo elemento de política externa, também mencionado por Lula: a reorganização da governança mundial. Hoje, muitos dos axiomas do neoliberalismo se incrustaram nos organismos internacionais, em especial na OMC, Organização Mundial do Comércio, que, em nome da globalização, trouxeram desvantagens crescentes para os países em desenvolvimento.Lula tem apontado as compras governamentais, que os europeus acham um princípio normativo do comércio livre.



As regras de propriedade intelectual, inscritas no Acordo Trips, da OMC, me parecem ainda as mais abusivas de todas, principalmente as relacionadas com as patentes farmacêuticas que vieram consolidar um mercado controlado pelo produtor, de natureza anticompetitiva, danosa ao consumidor e infringente ao tratamento nacional, pedra de toque do sistema comercial internacional.



O Brasil, quinto mercado mundial para produtos farmacêuticos, paga em média vinte bilhões de dólares anuais a título de "royalties". Aderimos ao acordo Trips com a docilidade de um gatinho angorá e sequer aceitamos o período de dez anos para nos adaptarmos às novas regras. Subscrevemos logo, como bons recrutas do Admirável Mundo Novo. (Branca, Branca, Branca… Leone, Leone, Leone)

A Índia lutou durante décadas contra pressões públicas e privadas. Enfrentou as piores astúcias da BigPharma. Hoje a Índia é uma das maiores produtoras mundiais de insumos e produtos farmacêuticos. E o Brasil, se não fosse a Fiocruz e o Butantã, estaria comprando no exterior até reza para afastar mandinga. Registro igualmente o histórico voto do ministro Dias Toffoli nas questões referentes ao abusivo pleito de extensão do prazo de validade de patentes no Brasil. (assunto ao qual voltarei nos próximos artigos).



Nas Nações Unidas o poder de veto não é só no Conselho de Segurança. A agenda econômica é uma batalha constante. Dentro em breve, o Brasil ocupará postos-chave na governança internacional, como a presidência do G-20. Quanto mais botar a boca no trombone, melhor será.

Até lá, fico por aqui, batucando na minha caixinha de fósforos.



XXX



EM TEMPO: Do jeito que estava indo, nosso Air Force One estava correndo o risco de ser vistoriado por todas as autoridades alfandegárias de qualquer país sério. Vexame contratado.



2. O impacto negativo do uso de canais de autoridades para a entrada não declarada de bens em aeroportos brasileiros (ou a saída camuflada deles em aeroportos estrangeiros) poderá tornar mais irrelevante ainda nos aeroportos internacionais o passaporte diplomático brasileiro.



3. Uma reputação de seriedade, como a dos diplomatas brasileiros mundo afora, pode ser varrida do mapa com duas ou três “jogadas de mestre” descritas pela Polícia Federal brasileira como moeda corrente de assessores do ex-primeiro mandatário do país.



4. Como diria minha querida avó siciliana, se viva fosse: neste quintal, manda quem pode e obedece quem NÃO tem juízo.



Adhemar Bahadian é Embaixador aposentado