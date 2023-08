'O modo de apreciarmos uma coisa

é dizermos que a podemos perder'

G. K. Chesterton





É compreensível haver um interesse primordial pela conservação e pela defesa do núcleo primeiro de relações.



No núcleo familiar, o mundo é apresentado aos homens e às mulheres da maneira mais profunda e abrangente. "O pai pode ajudar a criar um espaço em que a mãe circule à vontade", diz Winnicott.



Nos dias que correm, um pai real se depara com a exigência de revisão do seu papel no mundo contemporâneo.



Quando fala de si e expõe sentimentos e emoções, o pai reconhece mudanças no seu modo de comportamento, respeita própria capacidade de perceber necessidades afetivas no ambiente em família.



A vontade de conquistar um lugar - e o melhor possível - condiciona a atual educação desde a mais tenra idade.



Quando os filhos atingem determinada idade, afastam-se dos pais; entram no mundo, seguindo a sua vocação, muitos deles incapazes de outros desígnios que não sejam os pragmáticos e imediatos.



Na sociedade, a família é realmente o espaço privilegiado em que nascem e crescem as atitudes fundamentais.



Constrói-se sobre a inteligência dos homens e mulheres que adquiriram consciência do poder crítico da razão; persiste numa trama de inter-relacionamentos, devidamente integrados na existência.



O mundo não é apenas uma arena na trama da história, só quem começa a ver o todo percebe que existe rumo.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)