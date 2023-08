'As únicas boas cópias são aquelas que

exibem os defeitos dos maus originais'

François de La Rochefoucauld (1665)





Transformações não começam quando condições são piores, mas quando realmente passam a ser aperfeiçoadas.



Certamente inquietante em negócios, pensar em termos de risco é um meio de buscar estabilizar os resultados esperados no caminho.



Consenso sobre medidas se constrói no interior de redes em que as organizações colaboram ativamente entre si.



Medidas bem sucedidas em redes solidárias com capacidade de expandir as relações de produção e de consumo diversificam negócios.



Hoje, as redes solidárias modificam radicalmente a nossa forma de encarar os problemas, e de tentar resolvê-los.



Na transição do mundo tradicional para o mundo moderno, gerenciamento de riscos assume um papel central na condução do negócio.



Se a inovação advém de redes solidárias, a verdadeira vantagem provém do trabalho de pessoas comprometidas.



Trabalho capaz de encontrar um equilíbrio entre autonomia e compartilhamento de sentimentos e experiências: esforço concentrado.



Construções coletivas, para as quais concorrem tantos quantos forem conscientes dos papéis, são irrenunciáveis.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)