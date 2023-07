'O mundo se movendo

em alta velocidade'

Zygmunt Bauman (2004)





Assistimos à ampla e profunda intromissão dos sistemas especializados em todos os aspectos da vida cotidiana.



Hoje, a trajetória do indivíduo para tornar-se pessoa autônoma, em face da aceleração do processo tecnológico, enfrenta desafio sem precedentes.



Consequência direta é a crescente diversidade de comportamento e experiência - tanto individual quanto grupal.



Com frequência o indivíduo se vê interpelado sobre o que está acontecendo. É natural que indague: como posso aproveitar melhor esse momento?



Na realidade empresarial, oportunidades são refratárias a impulsos de curto prazo, consideram riscos sistêmicos.



Com o acirramento da concorrência, elevado nível de realização individual só poderá ser atingido se não houver tensões destrutivas entre grupos.



Muitos parecem sentir uma necessidade mais intensa de se comunicar - uns com outros - nos grupos específicos.



As redes de funções distintas das cadeias de valor dos sistemas produtivos tornaram-se mais longas e complexas, desrespeitando as singularidades.



Nos dias que correm, não é pequena a contribuição de conflitos entre grupos com sistemas diferentes de valores.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)