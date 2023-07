Hoje é o dia mais bonito

A capacidade de viver o presente está entre os desafios mais complexos que um ser humano pode enfrentar. Compreender a importância de tal feito não parece ser o problema. Todos sabemos que, em se tratando do tempo, hoje é tudo o que temos. Mesmo assim, transformar essa simples compreensão em experiência prática é mais árduo do que gostaríamos de admitir.

Diferentes atividades esportivas, práticas de meditação, terapias e outras abordagens são oferecidas como caminhos que possibilitam às pessoas o aprimoramento da sua capacidade de foco e concentração. Elas reduzem o poder das distrações sobre a mente humana e as ajudam a viver com mais intensidade o hoje. Afinal, se o hoje é tudo o que temos, então ele precisa ser o dia mais bonito.

As religiões também oferecem uma contribuição no enfrentamento desse desafio de se viver o presente. Nas tradições cristãs, por exemplo, encontramos uma série de pequenas histórias fictícias contadas por Jesus sobre o reino de Deus. Se valendo de imagens do cotidiano dos seus interlocutores, o mestre de Nazaré lhes transmitia ensinamentos sobre como viver.

Em uma dessas histórias, Jesus comparou o reino de Deus com a expectativa que noivas nutriam em relação à chegada do noivo que lhes era prometido. O conto se vale de um cenário extravagante de um casamento entre um homem e dez mulheres. Todas esperavam o encontro, mas umas o faziam com prudência, ao passo que outras se portavam imprudentemente. As primeiras saíram de casa preparadas para o encontro, não contavam com a sorte, não dependiam do que outros pudessem fazer por elas e viviam cada dia como se fosse o da chegada do noivo. As últimas saíram de casa despreparadas, acreditavam que a sorte estaria sempre ao lado delas, que alguém as ajudaria no caminho e sempre deixavam a potência da vida para depois. Na parábola, o noivo chegou, e as prudentes, porque prontas, foram festejar. As imprudentes, com pendências a resolver, ficaram para trás.

Os contornos extravagantes da cena de casamento de um homem com dez mulheres foram apenas recursos hiperbólicos para chamar a atenção para o que o mestre verdadeiramente queria dizer: que na jornada da vida nós somos todos como noivas que aguardam um grande encontro, e o melhor a ser feito é viver com prudência. É ela que nos leva a viver com assertividade e intencionalidade, desenvolvendo uma atenção para com o presente. Afinal, se todo dia um encontro divino pode acontecer, se estamos sempre na iminência de uma espécie de casamento existencial entre o céu e a terra, então é bom que prestemos atenção ao que acontece agora.

A história de Jesus sobre o reino de Deus foi uma forma de nos ensinar que o dia mais bonito da vida de qualquer pessoa não é o ontem nem o amanhã, mas o hoje. É por isso que a vida pede prudência. O presente, dádiva dos céus, é tudo o que nós temos.

Daniel Guanaes. PhD em teologia pela Universidade de Aberdeen, Escócia, é pastor na Igreja Presbiteriana do Recreio, no Rio de Janeiro, e psicólogo clínico.