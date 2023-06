'Transgressão parece

menos flagrante'

Henri Bergson





A composição da narrativa, em diversas oportunidades, pretende preencher uma lacuna da compreensão dos fatos.



Na memória coletiva, uma categoria bastante conhecida da dinâmica do embate político norteia essa composição, nos movimentos de curto prazo.



Nos dias que correm, ambivalência se mostra o ponto crítico do sistema inteiro de exercício da atividade política.



Com a polarização instalada no País, a efetiva instrumentalização da memória depende de crítica das ideologias, situadas no contexto geopolítico.



Entre discurso e prática, o que representa no exercício da atividade política esta ambivalência através do tempo?



Percorrida de alto a baixo, da superfície à profundidade, uma ambivalência que deslegitima o sistema de poder, desestabiliza nossas instituições.



Não basta estabelecer fatos onde a ambivalência se mostre, mas escolher os mais destacados onde ela predomina.



Uma memória coletiva que se esforça para realizar, com dificuldade, trabalho interpretativo do peso determinante do passado na presente política.



Experimentamos hoje no exercício da atividade política brasileira, inequivocamente, uma obsessão pela narrativa.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)