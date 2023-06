'O estado consciente da mente é

orientado para momento e lugar'

António Damásio (2018)





Na sociedade onde redes substituem estruturas, normalidade é o caráter errático e imprevisível de transformações.



Caráter que desafia pressuposto fundamental da educação: tanto necessidade quanto benefícios da transmissão do conhecimento dos professores aos estudantes.



Talvez nossa tarefa mais desafiadora nesse momento, a aprendizagem foi criada na medida de um mundo durável.



Premissas e estratégias já testadas, aparentemente ainda confiáveis, não dão conta das realidades desse momento. Perguntamos qual é o impacto no curto prazo.



Nesse processo educacional não aprendemos além de estar preparados para novas situações ambíguas, precárias.



Hoje, motivação por mudanças surge de acordo com a ordem de insatisfações apresentadas numa escala crescente, direcionada aos problemas mais importantes.



De fato, precisamos de novos conceitos, para acomodar experiências tais que nos permitam perceber a sua lógica.



Há uma tendência de explicar os problemas educacionais por longa enumeração de fatores. O principal obstáculo, entretanto, é a ausência de uma política clara.



"O que se denomina bom senso é mais complexo do que as mais admiradas especialidades técnicas" (M. Minsky)



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)