É comum pensar em religião como um convite a que se ponha fé numa ou mais divindades e, com isso, se construa a vida. Andar com fé, diz-se por aí, é saber que Deus vai com a gente, e nisso descansar. Longe de questionar essa premissa tão fundamental das crenças, penso que haja também um outro componente próprio à essa experiência, de caráter igualmente interessante, além de fator propulsor da vida: a possibilidade de colocarmos fé na gente.

De imediato, explico que “colocarmos fé na gente” não seria uma proposta de inversão da lógica própria das religiões de impelir os seres humanos a confiarem no ser divino. Penso, na verdade, num desdobramento consequente desse ato. A saber, o de percebermos que confiarmos em algo maior nos ajuda também a confiarmos em nós mesmos. Aprendi isso com um episódio da trajetória de Jesus de Nazaré narrado nos evangelhos.

A narrativa conta que, ao começar a sua jornada como mestre, Jesus percorreu aldeias da Galileia convocando alguns meninos para serem seus discípulos. Naqueles dias, o grande sonho dos jovens em Israel era o de se tornarem um rabino. Só que nem todos conseguiam chegar lá. Depois de se prepararem, eles se aproximavam dos mestres dizendo que queriam ser seus aprendizes. A palavra final, contudo, era dos rabinos, que escolhiam os melhores alunos e os convidavam para serem seus discípulos. Era uma forma de expressar fé no fato de que eles poderiam aprender aos seus pés. Os que não eram escolhidos para ser aprendizes de rabinos iam seguir o ofício de seus pais.

Quando Jesus convoca os seus primeiros discípulos, ele escolhe exatamente os meninos que estavam trabalhando com os pais. Ou seja, jovens que provavelmente tinham sido desacreditados pelos outros rabinos. Ele vai aos filhos dos pescadores, dos tecelões, vai aos coletores de impostos, e os convida para serem seus discípulos.

Há muita potência nessa história. Por meio do caráter subversivo dessa pedagogia, Jesus revela sua capacidade de olhar com atenção para os que foram descartados, estigmatizados, marginalizados. O senso comum seria acreditar que se estavam onde estavam, tais meninos não teriam condições de aprender e que insistir com eles talvez fosse perda de tempo. Ao seguir na contramão do modus operandi do seu contexto, o mestre de Nazaré nos provoca a colocarmos fé na humanidade.

Aos cristãos, Jesus foi mais do que um mestre. Ele foi também a face humana de Deus. Por essa perspectiva, a história ganha um caráter ainda mais subversivo. Jesus passa a ser a expressão de um Deus que põe fé na gente. Não no mesmo sentido de que nós somos desafiados a ter fé nele, obviamente, mas na dimensão de que ele acredita que todos podemos aprender.

Como líder religioso, sei que poucas coisas são tão impulsionadoras de transformações quanto sinalizarmos às pessoas que elas podem aprender. Aprender a fazer diferente, a pensar diferente, a falar diferente, a trabalhar diferente, a mudar. Aprender, desaprender, reaprender. Há quem só precise ouvir de alguém um “você consegue” para buscar força e começar a rearrumar a vida. A isso tenho dedicado parte da minha jornada. Com o que aprendi de Jesus, tenho procurado fazer isso com especial atenção aos desacreditados. Afinal, se ele põe fé na gente, quem somos nós para não acreditar?

Daniel Guanaes. PhD em teologia pela Universidade de Aberdeen, Escócia, é pastor na Igreja Presbiteriana do Recreio, no Rio de Janeiro, e psicólogo clínico.