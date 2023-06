A quem interessa esta balbúrdia?

Mais uma semana em que nosso Parlamento se esmera em mostrar um lado obscuro, sedicioso, debochado, alheio aos interesses mais fundamentais do povo, colocando em risco programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, intrometendo-se na arquitetura e no organograma do Poder Executivo alterando competências e confundindo programas e objetivos.

Como se já não bastasse a ignomínia de insistir numa Emenda Constitucional a debochar dos fundos partidários, fundos vultosos provenientes de nossos impostos em prol de um sistema democrático hígido, nos esfregam na cara a leviandade com que exercem a função pública como se estivessem participando de um arrasta-pé na casa da mãe Joana.

A tudo isso a sociedade assiste não só perplexa, mas também com justa indignação. Até porque, mesmo as emas do Palácio da Alvorada não ignoram que por trás de todo este circo corre o pantanal do poder e sua manifestação crua e nua do dinheiro, do ervanário, da caixinha, obrigado.

Até os alienados mentais sabem que o que se vive hoje no Parlamento, em especial na chamada Câmara baixa, é uma frustração com a perda do chamado orçamento secreto, instrumento que permitiu ao presidente daquela Casa legislativa uma atuação vizinha de um grande vizir ou, mais modestamente, de um primeiro-ministro a se valer da distribuição de emendas como rédeas de seu poder absolutista sobre a docilidade de um plenário dependente.

Amamentado desta forma por anos de um governo indiferente aos rumos e descaminhos de emendas parlamentares, o Parlamento se aconchegou a este sistema de trocas onde se aprovava o que melhor lhe apetecesse sem muita objeção sem muito debate e num clima de soturna alegria e de travestido civismo.

A quem não perdeu a memória, fica nítido que esse sistema de compadrio permitiu a aprovação nem sempre ortodoxa de auxílios emergenciais a embaralhar o sistema eleitoral e levar a potenciais eleitores o benefício de óbulos, em troca da simpatia na urna eleitoral.

Muito já se sabe e muito ainda se haverá de saber à medida em que se aprofundem as diligências policiais já em andamento. A eleição de Lula, apesar de todas as manobras lícitas e ilícitas para barrar-lhe a volta ao Palácio do Planalto, desnudou o mecanismo arbitrário de apoio a medidas legislativas e, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional o orçamento secreto, esvazia-se o poder do primeiro-ministro e sua capacidade de influir sobre cada uma das decisões plenárias. É esta perda de poder que está na raiz dos embates quase cotidianos entre o Legislativo e Executivo.

Obviamente, a solução desejada para os impasses atuais estaria numa volta aos métodos adotados pelo governo anterior. Apenas, o presidente eleito sabe que a aceitação desta rota rocambolesca significaria seu suicídio político e uma mais do que vergonhosa renúncia ao mandato que lhe foi conferido pelas eleições.

Resta saber o papel da sociedade brasileira neste momento em que tendem a crescer as manifestações hostis ao presidente. De nossa reação pacífica, mas determinada, à tentativa de paralisar a retomada de nosso desenvolvimento econômico poderá surgir um Brasil melhor, menos dividido e profundamente unido em torno de nossas legitimas aspirações nacionais.

Aspirações que se deterioram aos olhos do mundo com esta aparente dicotomia entre o que propõe o Executivo e o que desfaz o Legislativo. Um rápido balanço contábil dos últimos acontecimentos nos permite assinalar o descrédito que nossa anunciada política sobre meio ambiente sofreu internacionalmente.

Desta forma, correm risco nossas exportações do agronegócio na alça de mira de novas e sofisticadas medidas protecionistas como as que nos quer impor goela abaixo a União Europeia através de um acordo supostamente progressista. Não deixa de ser irônico que os representantes do agronegócio não percebam que ao investir contra a política de desmatamento e de desenvolvimento sustentável da floresta amazônica contribuem para o protecionismo europeu contra nossas exportações. Miram na árvore e aleijam os próprios pés.

Em uma palavra: a carnificina a que estamos assistindo em busca de uma divisão do poder entre Executivo e Legislativo, espúria e até ilegal, já tem um perdedor líquido: nossa credibilidade internacional.

Não é bom; nada bom. Na realidade, é péssimo.

*Embaixador aposentado