Itaú rebaixado e - surpresa! - Bradesco favorito

De olho em um cenário de queda da taxa básica de juros, atualmente a 13,75% ao ano, ainda em 2023, os analistas do Morgan Stanley revisitaram a sua tese para o setor bancário, com recomendações “fora da curva” do consenso de mercado.

Com base nos ciclos anteriores de baixa de juros e no valuation, os analistas do banco rebaixaram a recomendação para os ADRs (recibo de ações de empresas brasileiras negociados na Bolsa de Nova York) do Itaú de overweight (exposição acima da média do mercado) para equalweight (exposição em linha com a média do mercado), reduzindo o preço-alvo de US$ 7,20 para US$ 6,80 (potencial de valorização de 25% frente o fechamento da véspera.

O Bradesco é o preferido dos analistas, com a recomendação overweight e o preço-alvo para o papel BBD sendo elevado de US$ 5 para US$ 5,10, com um potencial de alta de 60%. O Santander Brasil também teve a recomendação mantida em overweight, com o preço-alvo indo de US$ 7,50 para US$ 8 (upside de 33%).

Para o Morgan Stanley, nem sempre vender ações de bancos quando a taxa de juros está em queda é uma boa opção. Os analistas apontam que, com as taxas de juros no Brasil num pico, o mercado foca agora na possibilidade de flexibilização monetária durante o segundo semestre de 2023. Um debate importante é se e quando vender bancos, uma vez que taxas de juros mais baixas podem afetar os lucros do setor.

Jorge Kuri e equipe, ao observar ciclos das taxas nos últimos 22 anos, apontam que as ações dos bancos se mostraram resistentes durante os períodos de alta de juros e tiveram um desempenho melhor do que muitos acreditam durante os períodos de flexibilização.



Mariana Segala, editora de Investimentos do InfoMoney

(texto distribuído em newsletter)