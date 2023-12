COP28: Aumento da produção de petróleo no Brasil pode anular ganhos com desmatamento zero

Giovana Girardi - O governo Lula está na Conferência do Clima da ONU (COP28), em Dubai, cantando em verso e prosa os avanços que o Brasil alcançou neste primeiro ano de seu terceiro mandato. O principal deles: reduzir o desmatamento da Amazônia em 50% nos primeiros dez meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

O desmatamento da Amazônia é a nossa principal fonte – histórica e atual – de gases de efeito estufa. Assim, a redução é um resultado extremamente relevante de se apresentar na cúpula que busca justamente acelerar as ações dos países para combater o aquecimento global. O Brasil tem um trunfo diante de um cenário global em que as emissões bateram recorde no ano passado. O que também o coloca em condições de fazer cobranças.

Mas o anúncio de que o país vai se unir a Opep +, o grupo estendido da Organização dos Países Exportadores de Petróleo – aliado aos planos de abrir uma nova frente de exploração de petróleo na Margem Equatorial (que inclui a polémica Foz do Amazonas) – levanta a questão de quanto esse movimento em direção aos combustíveis fósseis pode comprometer os esforços contra a crise climática.

A pedido da Agência Pública, pesquisadores que fazem o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg) do país fizeram a conta e concluíram que se for explorado todo o petróleo previsto de estar disponível no fundo do mar na faixa entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, as emissões de gases de efeito estufa provenientes de sua queima anulariam, para o planeta, os ganhos obtidos com a redução do desmatamento da Amazônia.

Projeções feitas pela Petrobras são de que há algo entre 10 e 30 bilhões de barris de petróleo na Margem Equatorial. Segundo o cálculo feito por Felipe Barcellos, do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), se todo esse petróleo for queimado, emitiria entre 4 bilhões e 13 bilhões de toneladas de gás carbônico (CO2), o principal gás de efeito estufa. É quase o que Estados Unidos (5,3 bilhões) e China (12,3 bilhões de toneladas) emitiram em 2020.

A meta apresentada pelo Brasil junto ao Acordo de Paris (ou Contribuição Nacionalmente Determinada no jargão climático –NDC) prevê que até 2025 as emissões anuais vão estar na ordem de 1,34 bilhão de toneladas de CO2-equivalente e até 2030, devem cair para cerca de 1,21 gigatoneladas (Gt) por ano – redução de 53% em relação aos níveis de 2005. Ou seja, as emissões referentes à queima do petróleo da Margem Equatorial seriam, no mínimo, o triplo do quanto o Brasil se comprometeu a emitir em 2030.

Agora se considerarmos que o país também tem como meta zerar o desmatamento da Amazônia até o fim da década, fica mais evidente o potencial de não só anular ganhos, como de inverter a curva.

De acordo com o Seeg, se de fato zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, como prometido por Lula assim que ele assumiu o governo, mesmo que nenhuma outra redução de emissões seja feita em outros setores da economia (como energia e agropecuária, por exemplo), o Brasil estará, daqui sete anos, emitindo cerca de 905 milhões de toneladas de CO2-equivalente. O valor é 25% menor do que os 1,2 GtCO2e previstos na NDC para 2030, o que mostra que o Brasil contribuiria ainda mais para o clima global do que a nossa meta indica.

Nesse caso, a emissão do petróleo fica ainda mais gritante: 4 bilhões de toneladas de CO2 é 4,4 vezes o que poderemos estar emitindo se acabar o desmatamento da Amazônia.

“Esse montante de emissões seria equivalente, grosso modo, a continuarmos desmatando até 2035 ou até 2060 (considerando que cumpriremos com a NDC em 2025 e depois vamos freando linearmente o desmatamento)”, explicou à Pública David Tsai, coordenador do Seeg. “Ou seja, explorar a Margem Equatorial seria equivalente ao dano causado pela postergação entre 5 anos e 30 anos da meta de desmatamento zero”, complementou.

Um outro jeito de encarar esse potencial de queima do combustível fóssil da Margem Equatorial é olhando para trás. O fato que faz o governo Lula confiar que vai conseguir zerar o desmatamento até 2030 é porque algo próximo disso já foi feito no passado. Entre 2004 e 2012 – governos Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 – a taxa caiu 83%, chegando à menor já medida desde 1989.

Em evento neste sábado (2), na COP, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que, com essa redução, o Brasil evitou lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2e naquele período.

O cálculo sobre as emissões potenciais do petróleo não significa que necessariamente esse carbono vai se somar a contribuição que o Brasil faz ao aquecimento global. Pode não entrar na nossa conta, visto que ele pode não ser consumido no país, mas ser exportado. O que, para a atmosfera, faz pouca diferença. Afinal, o planeta é um só. “Vai ser um dano para o mundo de todo jeito”, comenta Tsai.

Isso contrasta com o próprio posicionamento oficial do governo em Dubai. Ao se dirigir a outros chefes de estado e de governo na plenária de alto nível da COP28 na sexta-feira (1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de frisar a redução de 50% no desmatamento da Amazônia nos primeiros dez meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, para cobrar os demais líderes.

“O desmatamento em todo mundo só responde por 10% das emissões globais. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não-retorno se outros países não fizerem sua parte”, declarou, indicando reconhecer que o consumo de combustíveis fósseis é o principal vetor do aquecimento global em todo o mundo.

“O aumento da temperatura global poderá desencadear um processo irreversível de savanização da Amazônia. Os setores de energia, indústria e transporte emitem muitos gases do efeito estufa. Temos que lidar com todas essas fontes”, disse, ao defender que todos busquem se esforçar para limitar o aquecimento global em 1,5°C.

Na sessão de abertura da COP, um pouco antes, ele também exortou: “É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis.”

Ingresso na Opep+

Cerca de 24 horas depois, porém, na manhã deste sábado (2), em encontro com organizações da sociedade civil e movimentos sociais na COP28, Lula confirmou que o Brasil se juntará à Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+), que reúne 13 nações aliadas ao grupo principal da Opep. Isso já havia sido dito na sexta pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após reuniões do governo na Arábia Saudita.

Como o público era formado basicamente por ambientalistas, dentro da COP, Lula rapidamente tentou contemporizar. “Acho importante a gente participar porque a gente precisa convencer os países produtores de petróleo de que eles precisam se preparar para o fim dos combustíveis fósseis”, disse Lula..

“Se preparar significa aproveitar o dinheiro que eles lucram com petróleo e fazer investimento para que continentes como o africano e a América Latina possam produzir os combustíveis renováveis que eles precisam, sobretudo o hidrogênio verde”, afirmou. Não houve, entretanto, espaço para perguntas dos jornalistas, e ele não explicou como se daria esse trabalho de convencimento por parte do Brasil

Na noite anterior, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva foi questionada pela Pública se não seria uma contradição o Brasil defender o cumprimento da meta de limitar o aquecimento global a 1,5ºC como uma de suas principais bandeiras na COP28 e integrar a Opep+.

“Se for para levar o debate da economia verde, da necessidade de descarbonizar o planeta, não. É exatamente para levar o debate que precisa ser enfrentado no âmbito daqueles espaços que são dos grandes produtores de combustível fóssil, que é o grande responsável pelo aquecimento do planeta”, pontuou.

Entre os membros da sociedade civil, a explicação não colou muito. Principalmente porque o governo vem passando vários indicativos de que não pretende estabelecer um cronograma para a eliminação dos combustíveis fósseis.

“Se isso for verdade [querer influenciar a Opep], o Brasil já teria de ter se comprometido com o chamado phase out [eliminação gradual] de combustíveis fósseis. Não há como ir para perto dos maiores produtores [de petróleo] que estão unidos, com uma vaga promessa de descarbonização, que não tem data para acontecer. Já deveria ter aderido a uma disposição de construir um cronograma”, comentou Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa, em vídeo nas redes sociais.

“O Brasil diz uma coisa, mas fez outra na COP28. É inaceitável que o mesmo país que diz defender a meta de limitar o aquecimento global em 1,5°C, agora esteja anunciando o seu alinhamento ao grupo dos maiores produtores de petróleo do mundo”, comentou o diretor de programas do Greenpeace Brasil, Leandro Ramos, em comunicado à imprensa.

“Apesar de não sabermos ainda qual será o formato da Opep Plus, sabemos que a Opep funciona como um cartel para influenciar o preço internacional do petróleo por meio do controle da oferta. Por isso, anunciar a entrada do Brasil na organização em pleno ano de 2023, enquanto deveríamos estar preocupados em acelerar a transição energética do país e criar planos para eliminar os combustíveis fósseis progressivamente, é uma decisão completamente equivocada e perigosa”, complementou.

“Não basta apenas se comprometer em zerar o desmatamento, o governo brasileiro precisa se posicionar contra os combustíveis fósseis se quer assumir um papel de liderança climática mundial. Essa incoerência poderá colocar em xeque a sua posição para cobrar metas mais ambiciosas dos países desenvolvidos e custará caro à política climática brasileira”, disse.

A Secretaria de Comunicação do Planalto, assim como os ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia foram procurados pela reportagem para comentar os dados de emissões, mas não se manifestaram até a publicação desta reportagem.