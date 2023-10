Em meio à recorde de queimadas e seca histórica, Manaus encoberta por fumaça pelo terceiro dia seguido

Enquanto o conflito no Oriente Médio ganha as manchetes internacionais, a Amazônia colapsa em meio à recorde de queimadas e a quinta maior seca da história. Manaus, capital do Amazonas, onde há a maior parte da floresta e dos rios, entrou no terceiro dia seguido encoberta por fumaça de queimadas. A nuvem cinzenta cobre toda a cidade nesta sexta-feira (13).

Nesta quarta (11) e quinta-feira (12), para se ter uma ideia do estrago, a cidade, de acordo com o monitoramento da World Air Pollution em 130 países, ficou entre as três piores qualidades do ar no mundo. Na escala da plataforma Selva, que mede os níveis de poluição do ar de 0 a 160 µg/m3, Manaus ultrapassa os 200 µg/m3 (microgramas por metro cúbico).

Leia mais: Manaus decreta emergência por causa da seca que afeta o Rio Negro

Neste ano, a fumaça das queimadas passou a invadir Manaus desde agosto. O problema veio se agravando em setembro e ao longo dos primeiros dias de outubro. Nesta semana, a fumaça pairou sobre a capital e não saiu mais.

De onde vem a fumaça?

Na noite de quarta, o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, disse que a "onda de fumaça" que encobre Manaus está vindo dos municípios do Careiro e Autazes e é causada por agropecuaristas.

"Essa fumaça vem dessa região e é provocada pelo uso inadequado do fogo em áreas de agropecuária e que se estendem para áreas de vegetação", afirmou.

Também na quarta-feira, a Prefeitura de Manaus negou que a fumaça que atinge a capital tenha sido causada por incêndios na cidade. Segundo a administração municipal, o fogo tem origem nos municípios da Região Metropolitana. A prefeitura disse ter usado dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para fazer a afirmação.

"Além de Autazes, os municípios de Careiro (50 focos), Careiro da Várzea (26 focos), Itacoatiara (24 focos) e Manacapuru (18) estão entre os dez municípios que mais registraram focos de queimadas nos últimos dois dias, segundo os dados do Inpe", destacou a prefeitura, em nota.

Leia mais: ‘Aqui não chega socorro na seca’, relatam moradores de comunidades em lago no Amazonas



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou, nesta sexta (13), que acionou a Polícia Federal para investigar os focos de incêndio.

"Polícia Federal e instituições parceiras realizando operação de investigação sobre responsáveis por queimadas ilegais na região metropolitana de Manaus e demais municípios do Amazonas.

E estamos fortalecendo a presença da Força Nacional em apoio ao Estado, com anuência do governo estadual".

Polícia Federal e instituições parceiras realizando operação de investigação sobre responsáveis por queimadas ilegais na região metropolitana de Manaus e demais municípios do Amazonas.

E estamos fortalecendo a presença da Força Nacional em apoio ao Estado, com anuência do… pic.twitter.com/iWKwFzY4Xx — Flávio Dino ???????? (@FlavioDino) October 13, 2023

Câmara se solidariza... com Israel

Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) ignoraram as queimadas e a estiagem que assola o Amazonas para demonstrar apoio a Israel, que está em conflito com o grupo Hamas, da Palestina, desde 7 de sábado. Dezenove dos 41 vereadores, em sua maioria evangélicos, enfeitaram suas bancadas com a bandeira do país enquanto mais uma vez.

Vereadores de Manaus prestam apoio a Israel Foto: Diulgação/CMM

Nas redes sociais, cidadãos manauaras demonstraram revolta sobre a falta de posicionamentos e soluções da CMM sobre a fumaça que voltou a encobrir a cidade, e convocaram a população para ato em frente a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).