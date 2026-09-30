TSE marca julgamento sobre postagem envolvendo Nossa Senhora Aparecida

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, marcou para esta quarta-feira (30) o julgamento virtual da decisão da Corte que derrubou postagens nas redes sociais relacionadas à retirada de Nossa Senhora Aparecida do título de padroeira do Brasil. A sessão virtual está prevista para começar às 10h.

O caso ganhou força após uma publicação do humorista Antonio Tabet no X e a reação apresentada por Flávio Bolsonaro, que pediu a remoção do conteúdo. A discussão passou por diferentes decisões dentro da Justiça Eleitoral e também chegou ao Supremo Tribunal Federal.

Como a disputa começou

Na semana passada, o ministro André Mendonça, do TSE, acolheu o pedido de Flávio Bolsonaro e mandou retirar uma postagem do humorista e de conteúdos semelhantes. Segundo o candidato, a publicação estaria associada a mensagens falsas que afirmam, de forma indevida, que ele teria apresentado um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Tabet publicou na quinta-feira (24) a mensagem: “A família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!”. Embora não tenha sido citado nominalmente, Flávio Bolsonaro argumentou que o texto reforçaria a circulação de informações falsas ligadas ao seu nome.

Decisões divergentes na Justiça

No domingo (27), o ministro Flávio Dino atendeu ao recurso do humorista e derrubou a decisão de André Mendonça. Em seguida, Flávio Bolsonaro recorreu ao ministro Luiz Fux, que reverteu a decisão de Dino e restabeleceu a remoção da publicação.

Mais cedo, o presidente do STF decidiu não pautar para a sessão desta quarta-feira o julgamento sobre as duas decisões. Com isso, o TSE ficou livre para marcar a nova análise do caso em plenário virtual.

O que está em disputa

O centro da discussão envolve os limites da liberdade de expressão, a circulação de supostas fake news e a responsabilidade por publicações que associam um tema religioso a um debate político. A decisão desta quarta-feira pode consolidar o entendimento da Corte sobre casos semelhantes nas redes sociais.