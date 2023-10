Acusados de assassinar Bruno e Dom vão a júri popular, decide Justiça

A Justiça Federal no Amazonas decidiu que os três réus acusados de assassinar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips vão ser julgados em júri popular. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), assinada pelo juiz Weldeson Pereira, da Comarca de Tabatinga, e foi proferida nesta segunda-feira (2). O julgamento não tem data marcada.

Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como 'Pelado', seu irmão, Oseney da Costa de Oliveira, e Jefferson da Silva Lima viraram réus em julho de 2022. Os três estão presos e também tiveram as prisões preventivas mantidas pelo magistrado.

"Uma vez tendo respondido ao processo até aqui encarcerados e porque persistem os motivos ensejadores da sua prisão preventiva, não há motivo para colocação dos réus em liberdade. Justamente quando são pronunciados, afigura-se ainda mais necessária a manutenção da custódia cautelar", destacou o juiz.

O trio responde por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os réus estão em presídios federais, no Paraná e no Mato Grosso.

Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como "Pelado", está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR),

Oseney da Costa de Oliveira, o "Dos Santos", está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS),

Jefferson da Silva Lima, o "Pelado da Dinha", também custodiado na Penitenciária Federal de Campo Grande.

A Polícia Federal e o Ministério Público concluíram que Bruno e Dom foram assassinados em uma emboscada planejada e executada pelos três acusados; que Bruno foi morto por combater e denunciar a pesca ilegal em áreas indígenas; e que Dom Phillips foi assassinado porque estava no barco com Bruno.

A procuradoria jurídica da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), organização para qual Bruno Pereira trabalhava quando foi morto, afirmou que a decisão já era esperada.

"Confiamos na Justiça e nas instituições do Brasil que estão envolvidas na resolução do caso. Aguardamos a continuidade das investigações e pedimos que a justiça seja feita", declarou Eliésio Marubo, procurador da Univaja.

Em nota, a defesa dos réus afirmou que vai recorrer da decisão. Os advogados alegam que os três só podem ser levados a júri popular em caso de trânsito em julgado, ou seja, se todas as possibilidades de recursos estivessem sido esgotadas.

'É importante deixar claro que a decisão não encaminha os pescadores direto para julgamento pelo júri", disse a defesa, ao reiterar que ainda é possível recorrer da decisão.

Apontado como mandante do crime pela Polícia Federal (PF), o empresário da pesca Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como Colômbia, também segue preso. Ele chegou a ser solto após pagar uma fiança de R$ 15 mil, mas voltou à carceragem após violar a liberdade condicional. Ele também é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas, mas nega todas as acusações.

O caso

Em junho do ano passado, Bruno Pereira e Dom Phillips se deslocavam de barco até o município de Atalaia do Norte (AM), quando foram emboscados e mortos a tiros por pescadores ilegais, que se opunham à atividade de monitoramento territorial conduzido pelo indigenista. A dupla ficou desaparecida por 10 dias, quando os corpos foram encontrados por indígenas, esquartejados, queimados e enterrados na mata.

Indigenista licenciado da Funai, Bruno Pereira foi exonerado de um cargo de chefia do órgão indigenista pelo então ministro da Justiça e atual senador Sérgio Moro (União). Ele decidiu então trabalhar diretamente para os indígenas da Univaja, onde chefiava o monitoramento de invasores da terra indígena Vale do Javari. Dom Phillips, jornalista britânico experiente em coberturas na região Norte, acompanhava o trabalho de Bruno, enquanto escrevia o livro intitulado "Como salvar a Amazônia".

Após as mortes, Bruno e Dom foram difamados pelo governo Bolsonaro. O ex-presidente declarou que eles morreram durante uma "aventura" e que não tinham autorização da Funai para adentrar a Terra Indígena Vale do Javari. As mentiras foram desmentidas por servidores de carreira do órgão indigenista. No governo Lula (PT), a Funai pediu desculpas formais às famílias das vítimas, e retirou do site uma nota difamatória relativa à morte da dupla.