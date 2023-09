TSE retira Forças Armadas da lista de entidades que fiscalizam eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu excluir as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras das eleições no Brasil. A medida, proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, foi aprovada por unanimidade. Na mesma decisão chancelada pelo TSE, Moraes também propôs a retirada do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A primeira alteração que proponho é a atualização do rol das entidades fiscalizadoras. Proponho duas alterações com supressão (das entidades). A primeira é a do Supremo Tribunal Federal. Não me parece que seja a competência do Supremo, guardião da Constituição, órgão competente para julgar e analisar recursos, fazer parte do rol de fiscalizadoras", disse Moraes, que acrescentou:

"Da mesma maneira, não se mostrou necessário, razoável e eficiente a participação das Forças Armadas. Demonstrou-se absolutamente incompatível com as atribuições constitucionais, e também a participação na comissão de transparência eleitoral", pontuou.

Durante a sessão, Moraes disse que as Forças Armadas são indispensáveis para a organização do processo eleitoral.

"O importante, e aí sim imprescindível auxílio, é a constante parceria das Forças Armadas com a Justiça Eleitoral, essa permanecerá. Permanecerá nas atividades que realmente são as atividades que as Forças Armadas histórica e tradicionalmente sempre realizaram, numa grande parceria com a Justiça Eleitoral, para a segurança dos eleitores dos locais de votação, além do imprescindível apoio logístico que as Forças Armadas dão na realização de transporte de urnas", complementou.

As entidades fiscalizadoras são aquelas autorizadas a ter acesso aos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo tribunal e ao código-fonte, um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. Ainda em 2021, o TSE ampliou o número de entidades que poderiam se credenciar para atuar na fiscalização. Agora, altera novamente a regra para excluir os militares e o STF.

A decisão ocorre em meio às investigações sobre o papel de Jair Bolsonaro nos ataques às instituições e a suposta adesão de militares do Alto Comando, como o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, a teses golpistas. No ano passado, os militares apresentaram um relatório sobre o sistema eleitoral.

O Ministério da Defesa apresentou dúvidas sobre a isenção das urnas, mas não informou nenhuma prova que pudesse comprovar uma possível fraude nas eleições de 2022. O relatório da Forças Armadas foi divulgado depois de pressão de apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro (PL) que tentaram deslegitimar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial.

Posteriormente, em depoimento à CPI Mista dos Atos Golpistas, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que orientou o conteúdo do documento.