Após voto 'sim' de Rosa Weber, STF julgará descriminação do aborto no plenário presencial Julgamento foi adiado após o ministro Luis Roberto Barroso pedir destaque, o que migra análise do plenário virtual para o plenário físico. Ação não tem data para voltar à pauta

Rosa Weber, presidente do STF, votou a favor do aborto em até 12 semanas de gestação, guardando algumas regras Foto: José Cruz/Agência Brasil