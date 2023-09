Vitória indígena! STF derruba marco temporal para demarcação de terras

O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou, nesta quinta-feira (21), a tese do marco temporal para demarcar terras indígenas no Brasil, o que representa uma vitória para os povos originários e, consequentemente, uma derrota aos interesses ruralistas.

O voto que formou maioria foi proferido pelo ministro Luiz Fux. Os ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber também se manifestaram contra a tese e ampliaram o placar da maioria para 9 a 2. Os quatro se juntaram ao relator Edson Fachin e aos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Dias Toffoli.

Favoráveis à tese votaram os dois ministros indicados ao Supremo por Jair Bolsonaro (PL): André Mendonça e Kássio Nunes Marques. Com caráter de repercussão geral, a decisão final da análise no STF servirá de diretriz para todas as instâncias do Judiciário brasileiro.

A tese

Se fosse aprovada, a tese ruralista estabeleceria que somente teriam direito à demarcação os indígenas que estivessem no território em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal.

Indígenas são contra o marco temporal. Afirmam que a posse histórica de uma terra não necessariamente está vinculada ao fato de um povo ter ocupado determinada região em 5 de outubro de 1988.

Isso porque, dizem os indígenas, muitas comunidades são nômades e outras tantas foram retiradas de suas terras pela ditadura militar.

A maioria formada na corte foi celebrada nas redes sociais por organizações e entidades indígenas e representantes do governo. No X, antigo Twitter, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comemorou a decisão definida a partir do voto de Fux.

"O Brasil é terra indígena! O STF acaba de formar maioria para derrubar e invalidar o marco temporal! Essa é uma vitória enorme, fruto de muita mobilização dos povos indígenas, para termos um país que honra a tradição ancestral dos povos originários", escreveu.

Os votos

Fux salientou que a Constituição não é imune a interpretações. E que as terras indígenas, ainda que não demarcadas, precisam de proteção.

"Ainda que não tenham sido demarcadas, terras ocupadas devem ter a proteção do Estado, porque elas têm a proteção constitucional", afirmou.

Já a ministra Cármen Lúcia destacou a necessidade de trazer a “dignidade a um povo”, considerando que a vinculação pela posse originária é por questões de cultura e um histórico que ultrapassa a criação de uma data e os direitos garantidos pela Constituição não poderão ser retirados.

"Estamos a cuidar da dignidade étnica de um povo que foi dizimado, oprimido durante cinco séculos de história", afirmou a ministra. "Todos os que cuidaram da matéria posta neste recurso reconheceram a impagável dívida que a sociedade brasileira tem com os povos originários", completou.

Ainda não acabou

Apesar da derrubada da tese, o Supremo ainda deve analisar sugestões e emendas propostas pelos ministros durante o debate do entendimento na Corte sobre o tema.

Entre os pontos a serem definidos estão a indenização de não-indígenas que ocupam atualmente áreas dos povos originários e a compensação aos indígenas quando já não for mais possível conceder a área reivindicada.

Uma decisão dos ministros neste caso terá repercussão geral, ou seja, vai ser aplicada em casos semelhantes nas instâncias inferiores do Judiciário. Também vai orientar a demarcação a ser feita pelo Poder Executivo.