Dias Toffoli vota contra marco temporal; falta um para STF tornar tese inconstitucional

O ministro Dias Toffoli votou contra o marco temporal, nesta quarta-feira (20), e encaminhou maioria pela rejeição da tese na demarcação de terras indígenas. O placar parcial é de 5 votos a 2 para tornar o projeto inconstitucional - ou seja, resta apenas um voto contrário para que a matéria seja recusada. Após parecer de Toffoli, o julgamento foi suspenso e será retomado nessa quinta-feira (21).

Toffoli seguiu o entendimento do relator, Edson Fachin, e a adição proposta por Alexandre de Moraes, mas acrescentou a necessidade de que as áreas tenham uma gestão compartilhada entre indígenas e órgãos competentes, como a Funai, para assegurar a preservação do território e o uso para o exercício das diversas culturas indígenas.

Também foram contrários à tese os ministros Luís Roberto Barroso e Cristiano Zanin. Já os votos favoráveis foram dados pelos dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): André Mendonça e Kássio Nunes Marques.

“A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um Marco Temporal em 5 de outubro de 1988, ou da configuração de renitente esbulho, como conflito físico ou disputa judicial, persistente à data da promulgação da Constituição. Do ponto de vista objetivo, é o sentido da tese formulada pelo ministro relator, mas com outras palavras,” declarou Toffoli ao ler seu voto, fazendo alusões aos votos de Alexandre de Moraes e a tese do relator Edson Fachin.

O próximo a votar, já nesta quinta, é o decano Gilmar Mendes. Ainda restam os posicionamentos de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Rosa Weber.

Até a conclusão do julgamento, o Supremo deve analisar propostas de tese sobre a questão - sugestões que sintetizam os entendimentos da Corte sobre um tema. Entre os pontos a serem definidos estão a indenização de não-indígenas que ocupam atualmente áreas dos povos originários e a compensação aos indígenas quando já não for mais possível conceder a área reivindicada.

Se aprovada, a tese ruralista estabelecerá que somente terão direito à demarcação os indígenas que estavam no território em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal.

É uma interpretação do artigo 231 da Constituição, que diz: "São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

O julgamento tem caráter de repercussão geral e norteará todas as instâncias do Judiciário em casos semelhantes.