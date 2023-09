Pedido de vista coletivo frustra articulação do CCJ do Senado para aprovar Marco Temporal antes do STF julgar tese

Senadores da bancada ruralistas se articularam para colocar a tese do Marco Temporal em discussão nesta quarta-feira (20), mesmo dia em que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas um pedido de vista (mais tempo para análise) coletivo, puxado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), frustrou a estratégia.

O relator Marcos Rogério (PL-RO) chegou a ler seu relatório, defendendo a tese, no plenário da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas o tema só voltará a ser analisado na próxima quarta (27).

O projeto de lei e o parecer do senador Marcos Rogério se baseiam no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), finalizado em 2009, que tratou da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Naquela ocasião, o então ministro relator do caso, Ayres Brito, criou a tese do Marco Temporal indígena.

Tal tese estabelece que apenas as terras ocupadas pelos povos indígenas na data de promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, é que podem ser demarcadas.

“Finalmente o Congresso Nacional trará segurança e paz às populações indígenas e não indígenas, especialmente do campo. Não se pode aceitar que, 35 anos após a entrada em vigor da Constituição, ainda haja celeuma sobre a qualificação de determinada terra como indígena, gerando riscos à subsistência e à incolumidade física de famílias inteiras”, afirmou o Marcos Rogério.

Durante a sessão da CCJ, senadores contrários ao marco temporal propuseram a realização de uma audiência pública, mas o pedido foi derrotado em votação. O resultado indica que o PL do marco temporal será aprovado pela CCJ e poderá seguir para o plenário do Senado.

Após o relator apresentar o voto, Eliziane criticou o projeto, que considerou “claramente prejudicial aos povos indígenas”, além de afirmar que a tramitação deveria ocorrer por meio da Comissão dos Direitos Humanos - em vez da Comissão de CCJ.

“O tema é atinente aos povos indígenas e a comissão desta área específica sequer foi aberta para fazer uma avaliação dessa proposta”, criticou.

Além disso, Eliziane lembrou que o STF está reavaliando o tema e que deve derrubar a tese do Marco Temporal. A votação foi reaberta nesta quarta, com placar de 4 a 2 contra a tese.

“Essa lei não vai vigorar porque cairá no Supremo Tribunal Federal, mas é um gesto muito ruim do Congresso Nacional”, destacou.

Moro defende que Senado se antecipe ao STF

O senador Sérgio Moro (União-PR), que é favorável ao marco temporal, defendeu que o Senado se antecipe ao STF para decidir sobre o tema.

"Não podemos, com todo o respeito à Suprema Corte, abrir mão da nossa prerrogativa de legislar. Senão seria melhor fecharmos o parlamento para esperar as decisões da Suprema Corte", afirmou.

Indígenas foram impedidos de acompanhar sessão da CCJ

Delegações indígenas de todo o país estão acampadas em Brasília (DF) para acompanhar o julgamento. O coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Maurício Terena, disse que os indígenas foram impedidos de acompanhar a votação na CCJ.

"A participação indígena foi tolhida na sessão. Houve a liberação de apenas 10 indígenas para acompanhar. Ou seja, querem tirar os nossos territórios e não querem que participemos da discussão sobre os nossos direitos", afirmou Maurício Terena.

STF deve rejeitar marco temporal

O placar da votação está em 4 a 2 contra a tese jurídica defendida por ruralistas. Os únicos votos favoráveis são dos dois indicados à Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): André Mendonça e Nunes Marques.

Até agora foram contra o marco temporal os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso. A expectativa é que os votos de Cármen Lúcia e Rosa Weber garantam maioria de 6 votos contra a tese jurídica. Também faltam votar os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Com Agência Brasil e Brasil de Fato