Dino aciona Polícia Federal para apurar possíveis crimes da Lava Jato

O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou, nesta segunda-feira (18), por meio da rede social X, que acionará a Polícia Federal (PF) para apurar possíveis crimes praticados por membros da antiga Lava Jato em Curitiba (PR) na destinação de recursos manejados pela operação.

O anúncio vem após Dino receber do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, o relatório da correição realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na 13ª Vara Federal e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). No ofício, Salomão sugere a constituição de um grupo de trabalho para aprofundar análises e adotar medidas preventivas, inclusive sobre cooperação jurídica internacional, pontos que foram elogiados pelo ministro.

"Recebi ofício do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, encaminhando relatório da investigação administrativa realizada sobre procedimentos de movimentação financeira na 13ª Vara Federal do Paraná, quando da 'operação Lava Jato'. O Corregedor sugere a constituição de um grupo de trabalho para aprofundar análises e adotar medidas preventivas, inclusive sobre cooperação jurídica internacional", escreveu Dino através das redes sociais.

"Além de concordar com tal proposta, enviarei o relatório da Corregedoria Nacional para análise da Polícia Federal, no tocante a possíveis crimes perpetrados acerca da destinação dos recursos financeiros manuseados pela 'Lava Jato'", completou.

Na semana passada, o CNJ finalizou um relatório parcial sobre o processo de correição - uma investigação interna - conduzido na 13ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-A), que foram os responsáveis pelos processos da operação na primeira e na segunda instâncias, respectivamente.

A formação de um grupo de trabalho é uma das providências a serem executadas, a partir de tratativas entre Salomão e Flávio Dino. Farão parte do colegiado, entre outras instituições, a Advocacia-Geral da União (AGU), chefiada por Jorge Messias, a Controladoria-Geral da União (CGU), comandada por Vinícius de Carvalho, o Ministério Público Federal, liderado por enquanto por Augusto Aras, o Tribunal de Contas da União, gerido por Bruno Dantas, a Polícia Federal e a Receita Federal.

Os possíveis crimes da Lava Jato citados por Dino estariam ligados aos R$ 2,5 bilhões de ativos recuperados em acordos de leniência e colaboração envolvendo a Petrobras. Sergio Moro, ex-titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, e Deltan Dallagnol, ex-coordenador da força-tarefa pelo MPF, que firmou tais acordos, podem vir a ser responsabilizados.

Correição do CNJ sobre a Lava Jato

No relatório, o CNJ informou ter encontrado “uma gestão caótica no controle de valores oriundos de acordos de colaboração e de leniência firmados com o Ministério Público Federal e homologados pelo juízo da 13ª Vara”. Cita também uma referência direta à destinação de recursos oriundos de acordos de leniência para Petrobras e outras entidades privadas, “ao arrepio de expresso comando legal e sem qualquer outro critério de fundamentação”.

“Verificou-se a existência de um possível conluio envolvendo os diversos operadores do sistema de justiça, no sentido de destinar valores e recursos no Brasil, para permitir que a Petrobras pagasse acordos no exterior que retornariam para interesse exclusivo da força-tarefa”, diz o documento.