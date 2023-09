Zanin segue Moraes e condena réu golpista por cinco crimes pelo 8 de Janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na manhã desta quinta-feira (14), o julgamento da Ação Penal (AP) 1060 contra Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro dos quatro réus que serão julgados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, em Brasília. O ministro Cristiano Zanin, terceiro a votar, acompanhou o relator Alexandre de Moraes e condenou o suspeito por todos os cinco crimes a que responde:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito; Golpe de Estado; Associação criminosa; Dano qualificado; Deterioração do patrimônio tombado.

Embora tenha seguido integralmente o relator, Zanin fez um cálculo levemente diferente da pena, totalizando 15 anos de prisão e 45 dias-multa - Moraes sugeriu 17 anos. O próximo a votar é o ministro André Mendonça.

Com o voto de Zanin, três ministros defendem a condenação do réu, que foi preso no plenário do Senado Federal. As penas, porém, variam, uma vez que o ministro Kássio Nunes Marques, revisor do processo, abriu uma divergência e absolveu o acusado dos crimes mais graves, o condenando somente por danos e deterioração ao patrimônio tombado. Com isso, a pena seria de 2 anos e 6 meses de prisão, em regime inicial aberto. Ou seja, nem cumpriria tempo como detento, na prisão.

Ou seja, até o momento há três votos para condenar o réu por dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado. Quanto aos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, o placar está em 2 a 1.

O voto

Zanin concordou com a tese levantada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de que os crimes são multitudinários, ou seja, cometidos por uma multidão. Neste caso, não seria necessário descrever a conduta individual de cada um dos participantes dos atos - todos respondem pelo resultado do crime.

O ministro citou que tal situação demonstra uma "espécie de contágio mental, que transforma as multidões em massa de manobra". Zanin disse ainda que as provas demonstram que os participantes dos atos foram preparados para resistir e empregar a violência, uma vez que foram apreendidos facas, canivetes e machadinhas durante as manifestações.

Zanin enfatizou que os atos golpistas de 8 de janeiro atacaram diretamente a história e a cultura do país.

"É verdade que o réu negou ter danificado patrimônio público ou feito uso de violência, afirmando que fez parte de movimento pacífico. A negativa do autor não se sustenta diante do conjunto probatório", concluiu.