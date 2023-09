Horas após decisão de Toffoli, TRF-4 julga Appio suspeito para julgar Lava Jato e anula todas suas decisões

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) anulou todos os atos assinados pelo juiz Eduardo Appio sob o argumento de que ele seria "suspeito" para julgar os casos ligados à Lava Jato. O magistrado já havia sido afastado da Corte por uma decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Sob relatoria do desembargador Loraci Flores de Lima, a 8ª Turma acolheu 28 arguições de suspeição criminal apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra Appio. O relator usou a mesma razão que o Supremo Tribunal Federal (STF) empregou para declarar a suspeição de Sergio Moro nos casos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ementa da decisão, “a suspeição ora reconhecida estende-se a todos os processos relacionados a tal Operação”.

A ideia era analisar, diante de todo o conjunto de atos jurisdicionais praticados pelo magistrado, se ele mantinha a percepção de um juiz despido de todo e qualquer preconceito acerca dos temas que tinha sob sua competência. A resposta, para o colegiado, foi negativa.

Para isso, o acórdão do TRF-4 citou a fama que Appio construiu de crítico da Lava Jato e da prisão de Lula, o fato de o magistrado assinar seus processos eletrônicos como “LUL22” quando integrava a 2ª Turma Recursal e também o envolvimento pessoal com alvos do grupo de procuradores de Curitiba.

O TRF-4 apontou ainda o fato de o pai de Appio, o ex-deputado Francisco Appio, integrar a lista de autoridades supostamente beneficiadas por pagamentos feitos pela Odebrecht. Na visão do desembargador Loraci Flores, não pode soar como desconhecido o fato notório de que a empresa, segundo amplamente divulgado, esteve envolvida, em alguma medida, com os fatos que vinham sendo investigados pelo grupo de procuradores de Curitiba.

O relator considerou que, embora as exceções de suspeição tenham sido interpostas em apenas parte dos processos que tramitam na vara, ela estende-se a todos os processos da Lava Jato.

“Isso porque, como visto, as circunstâncias ora analisadas não dizem respeito a fatos específicos relacionados a cada um dos processos originários a que as exceções de suspeição estão vinculadas, mas demonstram a parcialidade do juízo exceto em relação a toda operação”, justificou o magistrado.

A conclusão unânime do colegiado, curiosamente, foi formalizada na noite da quarta-feira (6), poucas horas após o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, invalidar todos os elementos de prova obtidos no acordo de leniência da Odebrecht no âmbito da Lava Jato.

Em um de seus despachos na 13ª Vara, Appio afirmou haver “indícios de ilegalidade” no acordo de leniência. Ele chegou a defender a investigação dos fatos pelo Tribunal de Contas da União, pela Polícia Federal e pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Outra base da Lava Jato a ser contestada por Appio é a gravação ilegal da cela onde esteve preso o doleiro Alberto Youssef. Conforme o material, o grampo clandestino funcionou entre 17 e 28 de março de 2014. Partiu de Appio, também, um novo tratamento dispensado ao advogado Rodrigo Tacla Duran, ex-representante da Odebrecht.

No final de março, ele afirmou em depoimento – por videoconferência direto de Madrid – ter sido alvo de um “bullying processual”. Em 16 de março, Eduardo Appio revogou a ordem de prisão preventiva contra Duran decretada em 2016 por Moro. Logo em seguida, porém, Marcelo Malucelli tomou uma decisão que, na avaliação de Appio, restabeleceu a ordem de prisão contra Duran.

Appio foi afastado da 13ª Vara há quase quatro meses, em 22 de maio. A decisão original do TRF-4 atendeu a uma representação do desembargador federal Marcelo Malucelli, que afirmou que seu filho, João Eduardo Barreto Malucelli, que é sócio e genro de Sérgio e Rosângela Moro, recebeu uma ligação telefônica com "ameaças". O tribunal teria indícios de que Appio seria o responsável pelo telefonema. A defesa do juiz nega a acusação.