Após decisão de Toffoli, AGU abrirá processo contra Moro e procuradores da Lava-Jato

A Advocacia Geral da União (AGU), comandada pelo ministro Jorge Messias, vai abrir, ainda nesta quarta-feira (6), um processo administrativo contra os procuradores da Lava Jato, como o ex-deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), além do ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União-PR), a fim de "apurar desvios de agentes públicos e promover a reparação de danos causados por decisões proferidas" pela Vara de Curitiba. A informação foi divulgada pelo Blog do Valdo Cruz, do G1.

A criação da força-tarefa visa cumprir a decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu como “um dos maiores erros judiciários da história do país” a prisão de Lula, ocorrida em 2018. Toffoli determinou a intimação da AGU "para que proceda à imediata apuração para fins de responsabilização civil pelos danos causados” pelo uso de provas ilícitas.

O órgão, além disso, não descarta que, no decorrer da operação, outras decisões da Lava Jato possam ser atingidas. Há também uma possibilidade de conexão entre os processos, mostrando que também teria havido um erro processual em outros inquéritos que investigaram a corrupção na Petrobras.

Assessores do presidente Lula comemoraram a decisão Dias Toffoli. Para eles, é a correção final para Lula de ilegalidades cometidas contra ele pela Operação Lava Jato. Eles reconhecem, porém, que houve corrupção na Petrobras, mas que em nenhum momento teria sido realmente provado que Lula estaria envolvido nesse esquema corrupto.

A decisão de Toffoli

Toffoli determinou, nesta quarta-feira (6), a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. Ele também criticou a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida no âmbito da Operação Lava-Jato. Segundo o magistrado, o episódio foi uma “armação”.

“A prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem”, afirmou.