Gilmar Mendes aponta leniência dos militares no golpismo de Bolsonaro: 'Imaginemos o MST diante do QG'

O ministro Gilmar Mendes, decano no Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que as Forças Armadas foram muito “lenientes” com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante toda a incitação golpista nas eleições de 2022, que resultaram nos atos do dia 8 de Janeiro, quando bolsonaristas radicais destruíram a sede dos três poderes em Brasília.

Ao condenar a atuação passiva dos militares, Mendes ressaltou que a postura seria diferente se, em vez dos bolsonaristas, os quartéis fossem ocupados pelo Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST).

"Não acredito que as Forças Armadas tenham se engajado num projeto de golpe. Mas é notório que foram muito lenientes com Bolsonaro. Se não quisermos ver outros exemplos, baste ver esse assentamento de pessoas na frente dos quartéis. Imaginemos que o MST quisesse fazer um assentamento diante de um quartel", afirmou Mendes em entrevista a Jamil Chade, no portal Uol.

O ministro ainda citou a suposta ajuda dada pelo hacker Walter Delgatti Neto, recentemente condenado a 20 anos de prisão, ao Ministério da Defesa no relatório que apontou vulnerabilidades no sistema de votação.

"A Justiça Eleitoral se mostrou forte para enfrentar o falseamento dos votos. E todos viram que não havia possibilidade de fraude. Do outro lado, a contestação resultou canhestra. Imagina Walter Delgatti [o hacker da Vaza Jato] assessorando o Ministério da Defesa. É algo realmente chocante. Como descemos na escala das degradações. Mas as instituições cumpriram seu papel. Tem esse ativo que precisamos reconhecer", afirmou.

Mendes ainda criticou o aparelhamento do governo por militares e fez um comparativo à la Bolsonaro sobre uma um futuro governo do ex-presidente, que está inelegível até 2030.

"No Ministério da Justiça, estruturas inteiras estavam militarizadas, o que leva a adivinhar que, num futuro governo Bolsonaro, poderíamos ter uma reprodução dessas repúblicas à la Venezuela", concluiu.