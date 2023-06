Moraes vota contra o marco temporal, mas Mendonça pede vista e adia julgamento por até 90 dias

O julgamento do Marco Temporal, interrompido em 2021, foi novamente adiado. Após o ministro Alexandre de Moraes retomar a discussão com o voto contrário à tese para a demarcação de territórios no País, seguindo o voto do relator Edson Fachin, André Mendonça pediu vista e adiou por até 90 dias o prosseguimento da análise.

Somente três ministros votaram o texto. Além de Fachin e Moraes, Kassio Nunes Marques abriu uma divergência e votou por reconhecer o marco temporal. Isso há dois anos.

Restam os votos dos outros sete ministros, incluindo a presidente do STF, Rosa Weber, que se aposentará compulsoriamente em 2 de outubro.

Conforme a tese do marco temporal, defendida pela bancada ruralista, os povos originários só poderão reivindicar a posse de áreas que já estivessem ocupando na data de promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

Terrenos sem a ocupação de indígenas ou com a ocupação de outros grupos neste período não poderiam ser demarcados.

O STF analisa um recurso que discute a reintegração de posse solicitada pelo Instituto do Meio a Ambiente de Santa Catarina (IMA) contra a Fundação Nacional do Índio (Funai) e indígenas do povo Xokleng.

A disputa envolve uma área da Terra Indígena Ibirama-Laklanõ, uma área que é parte da Reserva Biológica do Sassafrás, no estado.

Segundo Moraes, “a ideia do marco temporal não pode ser uma radiografia”. Ele disse que “afastaria” a possibilidade de aplicar a tese.

“Não podemos fechar os olhos a outras situações que eu trouxe aqui da comunidade dos índios Xokleng. Da mesma forma que não podemos fechar os olhos para os agricultores que têm suas terras, trabalham nas suas terras”, disse o ministro.

De acordo com ele, essa é “uma das questões mais difíceis, não só no Brasil, mas no resto do mundo”. O assunto, avalia Moraes, “vem gerando insegurança jurídica e afetando a paz social”.