Vídeo - Deputado professor Josemar, do Psol do Rio, é alvo de racsmo no Aeroporto de Brasilia

O deputado estadual professor Josemar, do Psol do Rio, retornava do consgresso do partido, realizado em Brasília, quando foi retirado da fila para ser revistado, o que os policiais chamam de "revista aleatória". Ele é negro.

O que é esquisito nessas chamadas "revistas aleatórias" é que, na grande maioria das vezes, é feita em pessoas pretas.

Eles, os policiais, não esperavam que o "negão" da fila é um participativo deputado estadual contra o racismo, e tiveram seus rostos filmados. Todos são brancos.

"Não podemos mais aceitar esse tipo atuação, não há nada que justifique isso a não ser o racismo", diz o deputado.

Está mais qo que certo.

Com a palavra o ministro da Justiça, Flavio Dino, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida.