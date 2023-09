No ostracismo, Sergio Moro quer comissão do Senado para acompanhar eleição na Venezuela

As eleições presidenciais na Venezuela estão previstas para 2024, mas ainda não têm uma data definida.

Entretanto, no Brasil um grupo liderado pelo senador Sergio Moro (União-PR) deve procurar, nos próximos dias, o presidente do Senado para solicitar a criação de uma comissão com o objetivo de acompanhar as eleições no país vizinho, relata a revista Veja.

"Lula tem proximidade com Maduro e poderia usar isso para gestionar a liberdade na Venezuela com mais facilidade do que Bolsonaro, que era contrário à ditadura do país", disse o senador Sergio Moro, segundo a revista.



Toda estratosfera sabe da fixação que o "conje" tem por Lula.

O ex-ministro da Justiça ainda afirmou, em um texto publicado na internet sobre as eleições no país vizinho, que "a posição do atual governo brasileiro em relação à Venezuela tem sido vergonhosa, com Lula adulando o tirano de Caracas".



Moro dorme e acorda todos os dias sonhando que o Lula vai responder seus tuítes.

Os venezuelanos também vão às urnas em 22 de outubro para escolher o candidato que concorrerá contra o atual presidente, Nicolás Maduro.



Em agosto, Maduro insinuou a possibilidade de antecipar as eleições presidenciais de 2024 para este ano, enquanto a oposição enfrenta dificuldades para realizar uma primária e escolher um candidato para enfrentá-lo, segundo o UOL.



Líderes como a ex-deputada María Corina Machado e o duas vezes candidato presidencial Henrique Capriles, ambos inscritos e um dos principais nomes, estão inelegíveis para cargos públicos. (com Sputnik Brasil)