AGU vai investigar bolsonarista Alexandre Garcia por vídeo mentiroso sobre tragédia no RS

O ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), determinou à Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), neste domingo (11), a "imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista (Alexandre Garcia)" sobre a tragédia climática que acomete o Rio Grande do Sul desde segunda-feira passada (4).

"É inaceitável que, nesse momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas", tuitou Jorge Messias.

Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. É inaceitável que, nesse momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas. https://t.co/KnLFGxqDgh — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) September 11, 2023

Já o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará providências previstas em lei. Dino reforça que "fake news é crime, e não 'piada' ou instrumento legítimo de luta política".

"Reitero que fake news é crime, não é “piada” ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as providências previstas em lei", completou.

Entenda o caso

Em comentário sobre o episódio, o ex-apresentador da Globo, que aderiu à horda bolsonarista para propagar ódio e mentira nas redes sociais, sugeriu que os governos petistas seriam os culpados pelas 46 mortes e 45 desaparecidos por supostamente abrirem as barragens para que a região fosse propositalmente inundada.

Na mesma declaração, proferida por meio do canal da revista Oeste, que abriga muitos demitidos da Jovem Pan, o "viúvo" da Ditadura Militar disse que “é preciso investigar porque não foi só a chuva", criando uma onda de ódio na rede bolsonarista .

“A chuva foi a causa original. Mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas porque a água vem de repente”, diz Garcia no vídeo.